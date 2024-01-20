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الأهلي والهلال الأقوى في منطقة الجزاء

1/20/2024 11:18:02 PM
(MENAFN- Al Watan) وضع الأهلي نفسه كأخطر أندية دوري روشن السعودي تسجيلا للأهداف داخل منطقة الجزاء بتسجيله ما يقارب 83 % من أهدافه من هذه المنطقة، ويأتي بعده الهلال الذي يعد الأكثر تسجيلا للأهداف بتسجيله ما نسبته 80 % من أهدافه من داخل الصندوق، يليه التعاون بعدما سجل ما نسبته 75 % من أهدافه من داخل المنطقة الخطيرة.
صدارة مختلفة
بحسب إحصائيات دوري روشن السعودي، فإن الهلال هو الأكثر تسجيلا من داخل منطقة الجزاء بواقع 47 هدفا من أصل 59 هدفا سجلها الزعيم، أي ما نسبته 80 % من أهدافه، إلا أن الأهلي، ثالث الأندية تسجيلا من داخل منطقة الجزاء بـ34 هدفا، يعد الأخطر، كونه سجل ما نسبته 83 % من أهدافه الـ41 من داخل هذه المنطقة.
تفوق السكري
جاء النصر ثانيا من حيث عدد الأهداف المسجلة من منطقة داخل الجزاء بـ39 هدفا، إلا أنه حل رابعا من حيث الخطورة، لتسجيله ما نسبته 71 % من أهدافه الـ55 من داخل الصندوق. بينما جاء التعاون ثالثا، حيث سجل 24 هدفا من أصل 32 من داخل منطقة الجزاء، أي بـ75 % من أهدافه، وحل ضمك خامسا بعدما سجل 21 هدفا من داخل منطقة الجزاء من أصل 35، أي بـ60 %. استفادة هلالية
يعد الهلال أكثر الأندية تسجيلا من ضربات الجزاء بواقع 8 أهداف، يليه النصر كثاني الفرق استفادة من ضربات الجزاء بواقع 6 أهداف، وضمك ثالثا بـ5 أهداف، والأهلي رابعا بواقع 3 أهداف، والتعاون أخيرا بهدفين من ضربات الجزاء.
أخطر الأندية داخل منطقة الجزاء حسب نسبة الأهداف المسجلة:
الأهلي
41 هدفا
من داخل الصندوق
34 هدفا
83 %
الهلال
59هدفا
من داخل الصندوق
47 هدفا
80 %
التعاون
32 هدفا
من داخل الصندوق
24 هدفا
75 %
النصر
55 هدفا
من داخل الصندوق
39 هدفا
71 %
ضمك
35 هدفا
من داخل الصندوق
21 هدفا
60 %

MENAFN20012024000089011017ID1107746182

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