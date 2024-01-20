الأهلي والهلال الأقوى في منطقة الجزاء

(MENAFN
- Al Watan) وضع الأهلي نفسه كأخطر أندية دوري روشن السعودي تسجيلا للأهداف داخل منطقة الجزاء بتسجيله ما يقارب 83 % من أهدافه من هذه المنطقة، ويأتي بعده الهلال الذي يعد الأكثر تسجيلا للأهداف بتسجيله ما نسبته 80 % من أهدافه من داخل الصندوق، يليه التعاون بعدما سجل ما نسبته 75 % من أهدافه من داخل المنطقة الخطيرة.
صدارة مختلفة
بحسب إحصائيات دوري روشن السعودي، فإن الهلال هو الأكثر تسجيلا من داخل منطقة الجزاء بواقع 47 هدفا من أصل 59 هدفا سجلها الزعيم، أي ما نسبته 80 % من أهدافه، إلا أن الأهلي، ثالث الأندية تسجيلا من داخل منطقة الجزاء بـ34 هدفا، يعد الأخطر، كونه سجل ما نسبته 83 % من أهدافه الـ41 من داخل هذه المنطقة.
تفوق السكري
جاء النصر ثانيا من حيث عدد الأهداف المسجلة من منطقة داخل الجزاء بـ39 هدفا، إلا أنه حل رابعا من حيث الخطورة، لتسجيله ما نسبته 71 % من أهدافه الـ55 من داخل الصندوق. بينما جاء التعاون ثالثا، حيث سجل 24 هدفا من أصل 32 من داخل منطقة الجزاء، أي بـ75 % من أهدافه، وحل ضمك خامسا بعدما سجل 21 هدفا من داخل منطقة الجزاء من أصل 35، أي بـ60 %. استفادة هلالية
يعد الهلال أكثر الأندية تسجيلا من ضربات الجزاء بواقع 8 أهداف، يليه النصر كثاني الفرق استفادة من ضربات الجزاء بواقع 6 أهداف، وضمك ثالثا بـ5 أهداف، والأهلي رابعا بواقع 3 أهداف، والتعاون أخيرا بهدفين من ضربات الجزاء.
أخطر الأندية داخل منطقة الجزاء حسب نسبة الأهداف المسجلة:
الأهلي
41 هدفا
من داخل الصندوق
34 هدفا
83 %
الهلال
59هدفا
من داخل الصندوق
47 هدفا
80 %
التعاون
32 هدفا
من داخل الصندوق
24 هدفا
75 %
النصر
55 هدفا
من داخل الصندوق
39 هدفا
71 %
ضمك
35 هدفا
من داخل الصندوق
21 هدفا
60 %
MENAFN20012024000089011017ID1107746182
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