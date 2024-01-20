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الأخضر المتوهج للتأهل وإحباط مفاجأة قيرغيزستان

1/20/2024 11:18:02 PM
(MENAFN- Al Watan) يتطلع المنتخب السعودي إلى حجز مقعده في ثمن نهائي كأس آسيا، واللحاق بركب المنتخبات المتأهلة، وذلك عندما يواجه اليوم على إستاد أحمد بن علي المونديالي نظيره منتخب قيرغيزستان، في ختام منافسات الجولة الثانية للمجموعة السادسة، التي تسبقها موقعة عمان وتايلاند على إستاد عبدالله بن خليفة. ويأمل الصقور في حسم التأهل وتسجيل الانتصار الثاني على التوالي، واستمرار التوهج الذي ظهر به خلال الجولة

استمرار التوهج
يخوض الأخضر المواجهة وفي جعبته 3 نقاط، من انتصاره على عمان في الجولة الأولى 2 /1، بعد تأخره في الحصة الأولى صفر /1، في مواجهة توهج فيها الصقور وفرضوا سيطرتهم الميدانية، ويأمل الأخضر في تأكيد عبوره إلى الدور المقبل، قبل أن يلتقي منتخب تايلاند في الجولة الأخيرة.
ويعتمد مدرب الأخضر، الإيطالي روبرتو مانشيني، على أسلوب الإغلاق الدفاعي مع فرض السيطرة الميدانية على اللقاء، بتكثيف الوسط، وتنويع اللعب عبر الأطراف والعمق.
ويحل الأخضر في المركز الثاني في المجموعة متأخرا عن المنتخب التايلاندي بفارق صافي الأهداف.
تسجيل المفاجأة
في المقابل، يدخل منتخب قيرغيزستان المواجهة وهو في المركز الأخير، بلا نقاط، بعد خسارته أمام تايلاند في المواجهة الأولى له في البطولة القارية، ولم يظهر بشكل جيد خلال لقائه الماضي، إلا أنه يعمل على تغيير الصورة التي ظهر بها في موقعته الافتتاحية، وتسجيل مفاجأة من العيار الثقيل بإيقاف الصقور، ومن ثم العودة للمنافسة وعدم المغادرة مبكرا.
حسم و عودة
في المواجهة الأولى في الجولة الثانية للمجموعة السادسة، يتقابل على إستاد عبدالله بن خليفة منتخب عمان وتايلاند، في مواجهة مهمة وصعبة للطرفين، فالأحمر العماني ينشد تعويض خسارته أمام الأخضر في الجولة السابقة، وحصد أول 3 نقاط من أجل العودة للمنافسة على التأهل.
وبدوره يريد منتخب تايلاند التمسك بالصدارة وإعلان تأهله رسميا للدور المقبل، بتسجيل انتصار ثان على التوالي قبل أن يصطدم بالصقور في الجولة الأخيرة.

MENAFN20012024000089011017ID1107746181

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