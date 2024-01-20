الأخضر المتوهج للتأهل وإحباط مفاجأة قيرغيزستان

(MENAFN
- Al Watan) يتطلع المنتخب السعودي إلى حجز مقعده في ثمن نهائي كأس آسيا، واللحاق بركب المنتخبات المتأهلة، وذلك عندما يواجه اليوم على إستاد أحمد بن علي المونديالي نظيره منتخب قيرغيزستان، في ختام منافسات الجولة الثانية للمجموعة السادسة، التي تسبقها موقعة عمان وتايلاند على إستاد عبدالله بن خليفة. ويأمل الصقور في حسم التأهل وتسجيل الانتصار الثاني على التوالي، واستمرار التوهج الذي ظهر به خلال الجولة
استمرار التوهج
يخوض الأخضر المواجهة وفي جعبته 3 نقاط، من انتصاره على عمان في الجولة الأولى 2 /1، بعد تأخره في الحصة الأولى صفر /1، في مواجهة توهج فيها الصقور وفرضوا سيطرتهم الميدانية، ويأمل الأخضر في تأكيد عبوره إلى الدور المقبل، قبل أن يلتقي منتخب تايلاند في الجولة الأخيرة.
ويعتمد مدرب الأخضر، الإيطالي روبرتو مانشيني، على أسلوب الإغلاق الدفاعي مع فرض السيطرة الميدانية على اللقاء، بتكثيف الوسط، وتنويع اللعب عبر الأطراف والعمق.
ويحل الأخضر في المركز الثاني في المجموعة متأخرا عن المنتخب التايلاندي بفارق صافي الأهداف.
تسجيل المفاجأة
في المقابل، يدخل منتخب قيرغيزستان المواجهة وهو في المركز الأخير، بلا نقاط، بعد خسارته أمام تايلاند في المواجهة الأولى له في البطولة القارية، ولم يظهر بشكل جيد خلال لقائه الماضي، إلا أنه يعمل على تغيير الصورة التي ظهر بها في موقعته الافتتاحية، وتسجيل مفاجأة من العيار الثقيل بإيقاف الصقور، ومن ثم العودة للمنافسة وعدم المغادرة مبكرا.
حسم و عودة
في المواجهة الأولى في الجولة الثانية للمجموعة السادسة، يتقابل على إستاد عبدالله بن خليفة منتخب عمان وتايلاند، في مواجهة مهمة وصعبة للطرفين، فالأحمر العماني ينشد تعويض خسارته أمام الأخضر في الجولة السابقة، وحصد أول 3 نقاط من أجل العودة للمنافسة على التأهل.
وبدوره يريد منتخب تايلاند التمسك بالصدارة وإعلان تأهله رسميا للدور المقبل، بتسجيل انتصار ثان على التوالي قبل أن يصطدم بالصقور في الجولة الأخيرة.
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