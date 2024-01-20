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النساء والأطفال الأكثر ضحايا في حرب الاحتلال الإسرائلي

1/20/2024 11:18:02 PM
(MENAFN- Al Watan) أظهرت الحرب التي يقودها الاحتلال الإسرائيلي لمحو حماس أن الضحايا والهجمات كانت ضد النساء والأطفال، حيث تقتل في كل ساعة والدتين من الأمهات، وترملت ما لا يقل عن 3000 امرأة وفقد ما لا يقل عن 10000 طفل آباءهم وفقا لهيئة الأمم المتحدة.
عبء الصراع
وفي تقرير صدر حديثا، أشارت الهيئة إلى عدم المساواة بين الجنسين والعبء الواقع على عاتق النساء الهاربات من القتال مع أطفالهن والنازحين مرارًا وتكرارًا. وأضافت أن من بين سكان الإقليم البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، هناك 1.9 مليون نازح و((ما يقرب من مليون امرأة وفتاة)) يبحثن عن المأوى والأمان.
وقالت سيما بحوث، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، إن هذا ((انعكاس قاس)) للقتال خلال السنوات الخمس عشرة التي سبقت هجوم حماس في 7 أكتوبر.
وأضافت أنه في السابق، كان 67 % من جميع المدنيين الذين قُتلوا في غزة والضفة الغربية هم من الرجال. وأقل من 14 % من النساء.
وكررت دعوات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية والإفراج الفوري عن جميع الرهائن.
فتيات غزة
قال باحث في بيان مصاحب للتقرير: ((مهما كنا نحزن على وضع نساء وفتيات غزة اليوم، فإننا سنحزن أكثر غدًا دون مساعدات إنسانية غير مقيدة ونهاية للتدمير والقتل)).
فـ((هؤلاء النساء والفتيات محرومات من الأمان والدواء والرعاية الصحية والمأوى، يواجهون المجاعة الوشيكة. والأهم من ذلك كله أنهم محرومون من الأمل والعدالة)).
وتقول وزارة الصحة في غزة إن ما يقرب من 25 ألف فلسطيني قتلوا في الصراع، %70 منهم من النساء والأطفال.
وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من نصف مليون شخص في غزة – ربع السكان – يعانون من الجوع.
حقوق المرأة
على الرغم من تصاعد الأعمال العدائية في غزة، قالت الوكالة إن المنظمات التي تقودها النساء ومنظمات حقوق المرأة تواصل عملها. ووجدت أن 83 % من المنظمات النسائية التي شملها الاستطلاع في قطاع غزة تعمل جزئيًا على الأقل، وتركز بشكل أساسي على الاستجابة الطارئة للحرب.
لكن هيئة الأمم المتحدة للمرأة قالت إن تحليلها للتمويل من النداء العاجل من أجل غزة العام الماضي وجد أن 0.09 % فقط من التمويل ذهب مباشرة إلى منظمات حقوق المرأة الوطنية أو المحلية.
وقال باحث إن هناك حاجة لوصول المزيد من المساعدات إلى غزة، وخاصة للنساء والأطفال، ولإنهاء الحرب.
وأضافت ((هذا وقت السلام، نحن مدينون بذلك لجميع النساء والفتيات هذا ليس صراعهم، ويجب ألا يدفعوا ثمن ذلك بعد

دبابات الاحتلال
تواصل دبابات قوات الاحتلال الإسرائيلية قصفها المكثف لمحيط مستشفى ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وباتت على بعد مئات الأمتار من المستشفى، الذي يعد أكبر مستشفيات جنوب القطاع، ويتواجد بداخله آلاف الجرحى والمرضى والنازحين.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن الدبابات الإسرائيلية باتت تحكم حصارها بشكل كامل على الجهة الشرقية من مستشفى ناصر، وأن الخوف يزداد لإعادة قوات الاحتلال سيناريو ما حدث في مستشفى الشفاء في مستشفى ناصر الطبي، والذي ارتكبت فيه خلال اقتحامها مجازر واعتقالات جماعية بحق الجرحى والمرضى والأطقم الطبية.
وفي سياق متصل، أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، آلاف النازحين غرب مدينة غزة، معظمهم من الأطفال والنساء والمرضى على مغادرة مراكز الإيواء، تحت القصف، وذلك في ظل الجرائم المستمرة التي يواصل الاحتلال تنفيذها في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي.
شقيق الشهيد
استشهد ثمانية فلسطينيين وأصيب العشرات، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلية استهدف عدة منازل في قطاع غزة.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد خمسة فلسطينيين من عائلة واحدة في قصف استهدف منزلهم في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، كما أعلن عن استشهاد أحمد الدرة شقيق الشهيد محمد الدرة الذي استشهد في أحضان والده إبان اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000، وذلك في غارة إسرائيلية استهدفته في

تأثير الحرب على نساء وأطفال غزة:
%70 من قتلى الصراع من النساء والأطفال
تقتل في كل ساعة والدتان
ترملت ما لا يقل عن 3000 امرأة
فقد ما لا يقل عن 10000 طفل آباءهم
ما يقرب من مليون امرأة وفتاة يبحثن عن المأوى والأمان.

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