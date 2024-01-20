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إيران تتجاهل التوترات الإقليمية وتطلق ثريا

1/20/2024 11:18:02 PM
(MENAFN- Al Watan) نجحت إيران في إطلاق قمر صناعي، أسمته ((ثريا))، إلى أعلى مدار لها حتى الآن، وهو الأحدث لبرنامج يخشى الغرب أنه يهدف إلى تحسين الصواريخ البالستية الإيرانية.
ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تجتاح فيه التوترات المتزايدة منطقة الشرق الأوسط بشأن الحرب الإسرائيلية المستمرة، وبعد أيام فقط من اشتباك إيران وباكستان بغارات جوية متبادلة في بلديهما.
ثلاث مراحل
وقالت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إيرنا) إن القمر الصناعي ((ثريا)) تم وضعه في مدار على ارتفاع نحو 750 كيلومترا (460 ميلا) فوق سطح الأرض بصاروخه ((القائم 100)) ثلاثي المراحل.
ولم تعترف طهران على الفور بما فعله القمر الصناعي، على الرغم من أن وزير الاتصالات عيسى زاريبور وصف عملية الإطلاق بأنها كانت تحمل حمولة تبلغ 50 كيلوغرامًا (110 أرطال).
وذكر التقرير أن عملية الإطلاق كانت جزءا من برنامج الفضاء التابع للحرس الثوري الإيراني إلى جانب برنامج الفضاء المدني الإيراني.
ولم يكن هناك تأكيد مستقل فوري أن إيران نجحت في وضع القمر الصناعي في مداره، ولم يرد الجيش الأمريكي ووزارة الخارجية على الفور على طلب التعليق.
تحدي القرار
وقالت الولايات المتحدة، في وقت سابق، إن إطلاق إيران الأقمار الصناعية يشكل تحديا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، داعية طهران إلى عدم القيام بأي نشاط يتضمن صواريخ بالستية قادرة على حمل أسلحة نووية، بعدما انتهت عقوبات الأمم المتحدة المتعلقة ببرنامج الصواريخ البالستية الإيراني في أكتوبر الماضي.
مخاوف النووي
وقال تقييم التهديد العالمي، الذي أجراه مجتمع الاستخبارات الأمريكي لعام 2023، إن تطوير مركبات إطلاق الأقمار الصناعية ((يختصر الجدول الزمني)) لإيران لتطوير صاروخ بالستي عابر للقارات، لأنها تستخدم تكنولوجيا مماثلة.
ويمكن استخدام الصواريخ البالستية العابرة للقارات في إيصال الأسلحة النووية.
وتنتج إيران الآن اليورانيوم بالقرب من مستويات صنع الأسلحة، بعد انهيار اتفاقها النووي مع القوى العالمية، وتمتلك ما يكفي من اليورانيوم المخصب لصنع أسلحة نووية ((عدة)) إذا اختارت إنتاجها، وهو ما حذر منه رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية مرارا وتكرارا.
وتنفي إيران دائما سعيها لامتلاك أسلحة نووية، إذ تقول إن برنامجها الفضائي مثل أنشطتها النووية مخصص للأغراض المدنية البحتة. مع ذلك، تقول وكالات المخابرات الأمريكية والوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران كان لديها برنامج نووي عسكري منظم حتى 2003.
عمليات الإطلاق
وتثير مشاركة الحرس الثوري في عمليات الإطلاق، فضلا عن قدرته على إطلاق الصاروخ من منصة إطلاق متنقلة، مخاوف الغرب.
وكشف الحرس، الذي يتبع فقط خامنئي، برنامجه الفضائي في 2020.
وعلى مدى العقد الماضي، أرسلت إيران عدة أقمار صناعية قصيرة العمر إلى المدار. وفي 2013، أطلقت قردًا إلى الفضاء. مع ذلك، شهد البرنامج مشكلات أخيرًا، حيث كانت هناك خمس عمليات إطلاق فاشلة متتالية لبرنامج ((سيمورج))، وهو صاروخ آخر يحمل قمرًا صناعيًا.

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