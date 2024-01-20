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تحرك صومالي لوقف مخطط إثيوبيا

1/20/2024 11:18:02 PM
(MENAFN- Al Watan) وصل الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إلى العاصمة المصرية القاهرة، وذلك لبحث قضية الاتفاق الإثيوبي مع إقليم أرض الصومال الانفصالي المهدد للأمن المصري والعربي وأمن دول منطقة القرن الإفريقي.
ويناقش الرئيس الصومالي مع الرئيس المصري التحركات العربية والمصرية، لمواجهة المخطط الإثيوبي بإنشاء منفذ بحري وقوة عسكرية بحرية على البحر الأحمر، خاصة أنه يمس الملاحة البحرية، ويهدد أمن واستقرار المنطقة، فضلا عن مخالفته قواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.
تضامن مصري
وقبل يومين، التقى سامح شكري، وزير الخارجية المصري، خلال زيارته العاصمة الأوغندية كامبالا للمشاركة في قمة دول عدم الانحياز، القائم بأعمال وزير خارجية الصومال علي محمد عمر، حيث أكد شكري تضامن مصر مع الصومال ضد المحاولات الرامية لانتهاك سيادته وسلامة أراضيه، وتأكيد الأهمية التي توليها مصر لأمن واستقرار الصومال، والاستعداد لتسخير القدرات والإمكانات المصرية لمساعدته في بناء كوادره الوطنية، وتنفيذ خططه التنموية، ودعم استقراره.
وخلال كلمته في الاجتماع الطارئ بالجامعة العربية، الأربعاء الماضي، لدعم الصومال، أكد وزير الخارجية المصري عمق وجدية الاهتمام العربي بالتطورات الأخيرة في الصومال، والاستعداد لتوفير ما يلزم له من دعم على المستويين الرسمي والشعبي.
سياسات أحادية
وأشار شكري إلى سابق تحذير مصر من مغبة السياسات الأحادية لإثيوبيا المخالفة قواعد القانون الدولي، وكذلك مبادئ حسن الجوار، التي تهدف للعمل على فرض سياسة الأمر الواقع دون الاكتراث بمصالح الحكومات والشعوب الإفريقية، مضيفا أن التطور الأخير بتوقيعها على اتفاق بشأن النفاذ إلى البحر الأحمر مع إقليم أرض الصومال جاء ليثبت صحة وجهة النظر المصرية بشأن أثر تلك التحركات والسياسات على استقرار الإقليم، وزيادة حدة التوتر في العلاقات بين دوله، ومؤكدا أن إثيوبيا باتت مصدرا لبث الاضطراب في محيطها الإقليمي.

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