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زيلينسكي لترمب: خطابك لن يوقف الحرب

1/20/2024 11:18:01 PM
(MENAFN- Al Watan) ذكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه يشعر بالقلق من احتمال عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، ووصف ادعاء ترمب بأنه قادر على وقف حرب أوكرانيا مع روسيا خلال 24 ساعة بأنه ((خطير للغاية)).
وبدا متخوفًا من أن فكرة ترمب عن حل تفاوضي قد تتضمن تقديم أوكرانيا لتنازلات كبيرة لروسيا.
تحدي اليوم
وقال زيلينسكي ((دونالد ترمب، أدعوك إلى كييف، وإذا تمكنت من وقف الحرب خلال 24 ساعة، أعتقد أن ذلك سيكون كافيًا)).
كما أعرب الزعيم الأوكراني عن قلقه بشأن اتخاذ الولايات المتحدة إجراءً أحاديًا فشل في أخذ وجهة نظر أوكرانيا في الاعتبار، مشيرًا إلى ندرة التفاصيل حول ((خطة السلام)) التي وضعها ترمب. قرار أحادي
وقال زيلينسكي: ((ترمب سيتخذ قراراته من تلقاء نفسه، من دون... أنا لا أتحدث حتى عن روسيا، ولكن من دون الجانبين، من دوننا)). ((إذا قال هذا علنًا، فهذا مخيف بعض الشيء. لقد رأيت الكثير والكثير من الضحايا، لكن هذا يجعلني متوترًا بعض الشيء حقًا)).
وأضاف: ((لأنه حتى لو لم تنجح فكرته (لإنهاء الحرب) - التي لم يسمع بها أحد بعد - بالنسبة لنا، فإنه سيفعل أي شيء لتنفيذ فكرته على أي حال. وهذا يقلقني قليلاً)).
وأصر ترمب مرارًا وتكرارًا على أنه في وضع جيد للتفاوض على إنهاء الحرب المستمرة منذ ما يقرب من عامين، قائلا إن لديه علاقة جيدة مع الزعيمين الروسي والأوكراني.
وطوال حياته السياسية، كثيرًا ما أغدق الثناء على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بما في ذلك بعد غزو موسكو لأوكرانيا في فبراير 2022.
لاعب سياسي
وفي تجمع انتخابي في جورجيا بعد أيام قليلة من دخول الدبابات الروسية إلى أوكرانيا، وصف ترمب بوتين بأنه لاعب سياسي ((ذكي)) وأعرب عن إعجابه باستيلاء روسيا السريع على ((قطعة كبيرة من الأرض)) وعلى حساب ما اقترحه. عقوبات طفيفة نسبيًا.
واتهم مجلس النواب الأمريكي ترمب أنه عندما كان رئيسًا، زعم أنه ضغط على زيلينسكي لمتابعة تحقيق ذي دوافع سياسية قد يضر بفرصة جو بايدن للفوز في الانتخابات الرئاسية لعام 2020 مع حجب 400 مليون دولار من المساعدات العسكرية التي وافق عليها الكونجرس لمساعدة أوكرانيا في مواجهة روسيا.
سخط ترمب
وفي سياق مختلف أظهر مقطع فيديو تم نشره للجلسة المغلقة التي استمرت سبع ساعات في أبريل الماضي، سلوك المرشح الجمهوري للرئاسة وهو ينتقل من الهدوء إلى السخط - وفي مرحلة ما تمزيق الدعوى القضائية ضد المدعي العام ليتيتيا جيمس ووصفها بأنها ((وصمة عار)) و((فظيعة)).
وأثناء جلوسه مكتوف الأيدي، اشتكى ترمب إلى محامي الولاية الذي استجوبه من أنه مجبر على ((تبرير نفسه أمامه)) بعد عقود من النجاح في بناء إمبراطورية عقارية أصبحت الآن مهددة بالدعوى القضائية.
دعوى الاحتيال
وأصدر مكتب جيمس الفيديو استجابة لطلبات وسائل الإعلام بموجب قانون حرية المعلومات في نيويورك. وكان محامو ترمب قد نشروا في وقت سابق نصًا لتصريحاته في لائحة المحاكمة في أغسطس.
وتتهم الدعوى القضائية التي رفعها جيمس، ترمب وشركته وكبار المسؤولين التنفيذيين، بالاحتيال على البنوك وشركات التأمين وغيرها من خلال تضخيم ثروته والمبالغة في قيمة الأصول في البيانات المالية السنوية المستخدمة لتأمين القروض وعقد الصفقات.
وقال القاضي آرثر إنجورون، الذي سيبت في القضية لأنه لا يُسمح لهيئة محلفين بنظر هذا النوع من الدعاوى القضائية، إنه يأمل في الحصول على حكم بحلول نهاية يناير.

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