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استخلاص عطور من تمور الأحساء

1/20/2024 11:18:01 PM
(MENAFN- Al Watan) تعزيزًا لريادة صناعات التمور التحويلية في الأحساء، ومواكبة النمو المضطرد في حجم سوق الصناعات التحويلية للتمور محليًا وعالميًا، وارتفاع استهلاك الفرد، طرح أمس صناعيون ومستثمرون، للمرة الأولى، في مهرجان تسويق التمور المُصنعة في الأحساء ((ويا التمر أحلى 2024))، الذي تنظِّمه أمانة الأحساء بالشراكة مع محافظة الأحساء وهيئة تطوير الأحساء، وذلك في ((قلعة أمانة الأحساء التراثية))، ((عطرًا)) مستخلصًا من مشتقات التمور في واحة الأحساء الزراعية، وكذلك إنتاج مشروب بديل لمشروب ((الماتشا)) خالٍ من الكافيين ومليء بمضادات الأكسدة، ومستخلص من سعف نخيل واحة الأحساء.
أذواق الأطفال
بينما أنتج آخرون ((أقراص التمور)) التي تحاكي أذواق الأطفال، وذلك بكبس بودرة التمور وتحويلها إلى أقراص بأشكال جديدة وألوان ونكهات: الشكولاتة البلجيكية بـ20%، والمشمش، والحليب، والشوكولاتة الداكنة، والشكولاتة بالحليب. كما طور صناعيون ومستثمرون آخرون في المهرجان بخورًا طاردًا للناموس من منتجات النخيل، ومطري لحوم من نواة التمور ((خاليا من المواد الكيماوية)).
عطر التمر
أبان المستثمر في الصناعات التحويلية للتمور علي الياسين أن عطر ((التمر)) هو العطر الأول من نوعه، إذ لم يسبق إنتاج عطر مستخلص من التمور في العالم، وتمت الاستعانة في إنتاجه، الذي استغرق فترة طويلة، بمجموعة من الخبرات الأكاديمية في السعودية، وخبرات متخصصة في المجالات العطرية من فرنسا وإيطاليا، موضحًا أن مكونات عطر ((التمر)) من مادة ميثانول التمر وزيت التمر، بالإضافة إلى زيوت عطرية بتركيز 30%، و70% من مشتقات التمور.
وبيّن الياسين أن العطر خضع، قبل طرحه في المهرجان، للعديد من التجارب، من بينها مختبرات عالمية متخصصة في إنتاج العطور في فرنسا، وتبين من تلك التجارب أن فترة ثباته تمتد 24 ساعة، ومساحة الفوحان في دائرة قطرها 3 أمتار، لافتًا إلى أن مضخات الزجاجة العطرية مُصنعة في إيطاليا، ومؤكدًا أن هناك توجهًا للتوسع بالمستقبل في ضخ المزيد من الصناعات العطرية المستخلصة من مشتقات التمور بالسوق.
الزيوت الأحادية
من جهتها، دعت الباحثة والمدربة والخبيرة السعودية في إنتاج وصناعة العطور، فاطمة خليل الردحة، المستثمرين في الصناعات التحويلية للتمور إلى تطوير أعمالهم الاستثمارية في استخلاص الزيوت العطرية الأحادية، لإنتاج المزيد من تلك الروائح الجميلة، المشتقة والمستخلصة من بيئتنا الأحسائية، لافتة إلى أن العطور المحتوية على خلاصة أو روح التمور ستكون عطورا ذات رائحة ((سويتية)) زكية، ولها عشاق كثيرون، ومضيفة أن رائحة التمور تشبه إلى حد ما رائحة ((الكراميل))، وهذا موجود في بعض النوتات العطرية، وممكن استخلاص رائحة عطرية من التمر بالتقطير، لكي يصبح عندنا مستخلص عطري زيت أحادي عطري برائحة التمر.

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