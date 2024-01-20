ضباب وأمطار على 4 مناطق

ضباب وأمطار على 4 مناطق
التاريخ
1/20/2024 11:18:01 PM
(MENAFN
- Al Watan) توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره لحالة الطقس اليوم - بمشيئة الله تعالى- لاتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.
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