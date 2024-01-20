وزير الاتصالات: إنشاء منصة للمهنيين المستقلين لتسهيل التعامل مع الجهات المصرفية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن وزارة الاتصالات ستطلق منصة للمهنيين المستقلين قريبًا، لإتاحة وجود كيان لهم وتسهيل التعامل مع الجهات المصرفية والحكومية.
والتقى وزير الاتصالات بمجموعة من الشباب من رواد الأعمال والمهنيين المستقلين والمتدربين وخريجى برامج ومبادرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمركز إبداع مصر الرقمية بأسوان.
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وأكد طلعت حرص وزارة الاتصالات على إطلاق برامج للتدريب من أجل التوظيف حيث تعمل على تطوير برامجها التدريبية لمواكبة أحدث تطورات التدريب وسوق العمل العالمى فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتعزيز القدرات التنافسية للشباب المصرى فى سوق العمل العالمى فى هذه المجالات والتى من بينها الأمن السيبرانى والذكاء الاصطناعى مع العمل بالتوازى على توسيع القاعدة التدريبية.
وأوضح أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تستهدف تدريب 400 ألف شاب خلال العام المالى الحالى من خلال العديد من البرامج التدريبية والمبادرات التى يتم إتاحتها بشكل مستمر ومن بينها دورات تدريبية عن بُعد؛ موضحا أن مبادرة رواد مصر الرقمية متاحة لجميع الطلاب والخريجين للالتحاق بها بدون الارتباط بتخصصهم الجامعى.
وأضاف أن خريج هذه المبادرة سيحصل على شهادة من الوزارة أنه مؤهل لوظيفة فى إحدى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما سيتم العمل على تطوير مهاراته فى هذه الوظيفة، مشيرا إلى أنه يمكن للشباب من خلال منصة“مهارة تك” اختيار المجال الذين يرغبون فى تطوير مهاراتهم فيه ومن ثم الالتحاق بوظيفة فى هذا المجال.
وردا على أسئلة الشباب، قال طلعت إن وزارة الاتصالات ستعمل على تخصيص مكان فى محافظة أسوان لعمل المهنيين المستقلين؛ وتزويده بإنترنت فائق السرعة.
وأوضح أن الوزارة ستعمل على تنظيم ملتقى للتوظيف قريبا لمساعدة الشباب على إيجاد وظائف فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
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