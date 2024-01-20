وزير الاتصالات: إنشاء منصة للمهنيين المستقلين لتسهيل التعامل مع الجهات المصرفية

MENAFN - Al-Borsa News) قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن وزارة الاتصالات ستطلق منصة للمهنيين المستقلين قريبًا، لإتاحة وجود كيان لهم وتسهيل التعامل مع الجهات المصرفية والحكومية.

والتقى وزير الاتصالات بمجموعة من الشباب من رواد الأعمال والمهنيين المستقلين والمتدربين وخريجى برامج ومبادرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمركز إبداع مصر الرقمية بأسوان.

موضوعات“إى كيو آى” تدرس التوسع الخارجى.. والسعودية على رأس القائمة “الاتصالات” ترفع ميزانية التدريب 35 ضعفًا إلى 1.7 مليار جنيه 2.5 مليار دولار استثمارات“المصرية للاتصالات” منذ 2019

وأكد طلعت حرص وزارة الاتصالات على إطلاق برامج للتدريب من أجل التوظيف حيث تعمل على تطوير برامجها التدريبية لمواكبة أحدث تطورات التدريب وسوق العمل العالمى فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتعزيز القدرات التنافسية للشباب المصرى فى سوق العمل العالمى فى هذه المجالات والتى من بينها الأمن السيبرانى والذكاء الاصطناعى مع العمل بالتوازى على توسيع القاعدة التدريبية.





وأوضح أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تستهدف تدريب 400 ألف شاب خلال العام المالى الحالى من خلال العديد من البرامج التدريبية والمبادرات التى يتم إتاحتها بشكل مستمر ومن بينها دورات تدريبية عن بُعد؛ موضحا أن مبادرة رواد مصر الرقمية متاحة لجميع الطلاب والخريجين للالتحاق بها بدون الارتباط بتخصصهم الجامعى.





وأضاف أن خريج هذه المبادرة سيحصل على شهادة من الوزارة أنه مؤهل لوظيفة فى إحدى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما سيتم العمل على تطوير مهاراته فى هذه الوظيفة، مشيرا إلى أنه يمكن للشباب من خلال منصة“مهارة تك” اختيار المجال الذين يرغبون فى تطوير مهاراتهم فيه ومن ثم الالتحاق بوظيفة فى هذا المجال.





وردا على أسئلة الشباب، قال طلعت إن وزارة الاتصالات ستعمل على تخصيص مكان فى محافظة أسوان لعمل المهنيين المستقلين؛ وتزويده بإنترنت فائق السرعة.





وأوضح أن الوزارة ستعمل على تنظيم ملتقى للتوظيف قريبا لمساعدة الشباب على إيجاد وظائف فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.