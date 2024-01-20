القيود الجمركية تمنع وصول البضائع المصرية إلى أفريقيا

MENAFN - Al-Borsa News) قال مسؤول حكومى لـ“البورصة”، إن وزارة التجارة والصناعة تتفاوض مع عدد من الدول الأفريقية وأبرزها كينيا وأوغندا لحل أزمة القيود التى فرضتها تلك الدول على دخول المنتجات المصرية إلى أسواقها.

وقالت المصادر إن كينيا فرضت على بعض المنتجات المصرية رسومًا بنسبة 25% رغم إعفاء المنتجات الموردة إلى أسواقها من الرسوم الجمركية لمشاركتها فى اتفاقية الكوميسا ، والتى تعفى جميع السلع المصدرة من خلالها جمركيًا بنسب تصل إلى 100%.

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لفت إلى أن أبرز المنتجات المفروض عليها رسوم جمركية، هى مواد البناء والسلع الهندسية والمنتجات الغذائية، ومن المتوقع أن يحل الوفد المصرى الذى أرسلته مصر إلى تلك المشكلات قريبًا.

أشارت إلى أن المغرب هى الأخرى فرضت رسومًا على صادرات السجاد المصرى بنسبة 35% لمدة 5 سنوات، وباستفسار الشركات عن تلك الرسوم أخبرتهم حكومة المغرب بتقديم عدد من الصناع المحليين بشكاوى ضد الشركات المصرية والصينية الموردة للأغطية والمفروشات بسبب إغراق السوق.

وقال وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، إن القيود الجمركية منعت دخول صادرات القطاع إلى بعض دول أفريقيا، ما دفع الشركات إلى دفع تلك الرسوم حتى تتجنب زيادة التكلفة نتيجة البقاء في الموانئ.

أضاف وليدالدين لـ“البورصة”، أن البضائع المصرية تدخل إلى السودان، وكينيا، وجيبوتي، وموريشيوس، وزامبيا، وزيمبابوي، وملاوي، ورواندا من خلال اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية“الكوميسا” بإعفاء تام من الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل.

وتصدر مصر إلى دول الكوميسا الحديد والصلب، والأسمنت، والمنتجات الكيماوية والدوائية وبعض المنتجات الغذائية والهندسية، بينما تستورد مصر الشاي، والتبغ، والسمسم، والحيوانات الحية.

وارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الكوميسا خلال عام 2022 بنسبة 24% على أساس سنوي ليسجل 5.43 مليار دولار، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وبلغت قيمة الصادرات المصرية إلى دول الكوميسا 3.54 مليار دولار بنسبة زيادة سنوية قدرها 15.6%، بينما ارتفعت قيمة الواردات المصرية من دول الكوميسا بنسبة 43.1% لتصل إلى 1.89 مليار دولار خلال 2022.