البورصة المصرية تسعى لتدشين سوق ((تنمية)) لضم شركات الشطب الاختيارى

MENAFN - Al-Borsa News) تسعى البورصة المصرية لتدشين سوق جديد باسم“سوق تنمية” يتم وضع قواعد التداول به بناءً على طلب الشركة المصدرة ويمكن الإدراج المباشر فيه خاصة للشركات التى يتم شطبها إجباريًا لتسهيل عملية التخارج أمام من يرغب.

ووفقًا لاستراتيجية تطوير البورصة المصرية، سيتم وضع ضوابط لعمل هذا السوق حتى لا يؤثر على عمليات قيد الشركات بالسلب فى البورصة، فيما يتعلق بطريقة المزايدة، وعدد أيام التداول أسبوعيًا، مع وضع حد أقصى للكمية والقيمة للعمليات على أساس نسبة محددة من الأسهم المصدرة، وقيمة محددة للعمليات.

موضوعاتتريليون جنيه فوائد الدين الحكومى فى 6 شهور ((قواعد القيد والتداول)) و((الطروحات)) و((التكنولوجيا المالية)) أولويات أجندة تطوير البورصة المصرية مراكز بحثية تتوقع نموًا كبيرا لمبيعات ((راميدا)) رغم تحديات سعر الصرف

وأكدت البورصة المصرية على التواصل مع المساهمين الرئيسيين فى الشركات المقيد لهم فيها أسهم بالبورصة خاصة الحكومية منها لتشجعيهم على طرح حصص إضافية لزيادة معدلات السيولة والتداول على أسهم تلك الشركات بما يساعد مستقبلاً فى قدرتها على الحصول على تمويل من خلال البورصة للتوسع فى نشاطها.

وسيتم التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية لإعادة إصدار ضوابط الطروحات خاصة فيما يتعلق بآليات الطرح الخاص وإجراءات نشرات الطرح لحصص إضافية لشركات تم طرحها من قبل، وإتاحة أوامر الطروحات الخاصة لجميع شركات السمسرة التى لديها عملاء مستوفين لشروط الطرح تشجيعًا لمزيد من المنافسة وجذب أكبر قدر ممكن من العملاء نتيجة مشاركة اكبر عدد ممكن من شركات السمسرة.

وتابعت الاستراتيجية، أن البورصة المصرية ستقوم بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية لمخاطبة جميع الجهات المعنية بالطروحات الحكومية لتنصيف وتقسيم الشركات المدرجة ضمن خطة الطرح إلى فئات متجانسة إما حسب القطاع أو حسب العملاء المستهدفين بالطرح، بهدف توزيع تلك الفئات على مديرى الطرح من ذوى الخبرة وسابقة الأعمال القوية بما يتيح فرصة أكبر للتخصص والتجانس والدراسة والتسويق فى ظل الوقت المتاح للتنفيذى سواء تم البيع من خلال طرح عام أو طرح خاص أو مشترك أو بمشاركة مستثمرين استراتيجيين من خلال زيادات رؤوس أموال.

وتبحث البورصة مع الهيئة العامة للرقابة المالية وزارة المالية إمكانية منح مزايا وحوافز ضريبية لمدة محددة من تاريخ طرح الشركات، التى ستقوم بطرح حصة لا تقل عن 20% من رأسمالها للتداول فى طرح عام بالبورصة المصرية.

وقالت إن هناك مزايا ضريبية ستقدم للشركات التى ستقر الطرح وتصدر إنتاجها للخارج أو التى تنتج منتجات بديلة للمستورد، حيث أن قيد وطرح وتداول أسهم هذه الشركات بالبورصة المصرية يتيح لها فرصة أكبر فى الحصول على التمويل المطلوب وبتكلفة مناسبة مما يساعدها على النمو والتوسع فى الإنتاج.

وتبحث الاستراتيجية الجديدة مزايا ضريبية لجذب الشركات للطرح والقيد فى حين تنتظر تعاملات المستثمرين بالبورصة تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية التى من المرتقب صدروها قريبًا.