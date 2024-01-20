تكلفة التأمين على ديون مصر ترتفع بعد خفض موديز ((نظرتها المستقبلية))

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر أجل 5 أعوام، عقب إعلان وكالة ((موديز)) خفض الرؤية المستقبلية للاقتصاد المصرى مع تثبيت التصنيف عند Caa1.

وبلغت تكلفة التأمين على الديون السيادية أجل 5 سنوات نحو 13.26% يوم الجمعة مقابل 12.5% فى تداولات الثلاثاء.

موضوعات“خطة النواب”: زيادة متوقعة فى تمويل صندوق النقد لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى “موديز”: برنامج مصر مع“صندوق النقد” قد يصل إلى 10 مليارات دولار البورصة المصرية تسعى لتدشين سوق ((تنمية)) لضم شركات الشطب الاختيارى

وعلى مستوى تكلفة التأمين أجل عام ارتفعت من 9.99% إلى 10.97%، فيما بلغت تكلفة التأمين أجل عامين نحو 12.9% مقابل 11.9%.

ويعنى خفض ((موديز)) رؤيتها لمصر، أن هناك احتمالية لخفض التصنيف الائتمانى، الذى خفضته الوكالة بالفعل مرتين حتى الآن، الأولى من B2 إلى B3 ثم إلى Caa1.

ويعكس تصنيف Caa1 أن مصر تواجه تحديات ملحوظة فى سداد الديون، وأن جودة إصدارات الدين منخفضة وبها احتمالية كبيرة للتخلف عن السداد.

وارتفعت العقود الآجلة للجنيه أجل 3 أشهر إلى ما بين 41.2 و42.2 جنيه بعدما كانت قد تراجعت دون 40 حنيهاً بنهاية تدولات الأربعاء الماضى. فيما ارتفعت العقود الآجلة مدة عام إلى نطاق ما بين 53 و54 جنيهاً مقابل ما بين 51 و52 جنيهاً.

واستبعد كبير الاقتصاديين، فى إحدى شركات الاستثمار أن يكون هناك تأثير ملحوظ على السندات الدولية المتداولة بالخارج، فى ظل أن معظمها مُحتفظ به من قِبل البنوك خاصة على المدى القصير.

وعلى المدى الطويل، فإن تكلفة التأمين على المخاطر أقل مع تفاؤل السوق بأداء مصر طويل المدى وتقييمهم لمخاطر أقل.

((لكن خفض التصنيف من جديد حال حدوثه سيؤدى لصعوبة إصدار مصر سندات جديدة حتى فى السوق الآسيوى)) وفق المحلل.

ولجأت مصر للحصول على ضمانات من مؤسسات المالية لتسهيل طرح سندات بالعملات الآسيوية والحصول على قروض من بنوك تجارية، وقالت مصادر لـ((البورصة))، إنها طلبت من وزارة الخزانة الأمريكية الحصول على ضمانة لإصدار سندات فى الأسواق العالمية.

وقالت وزارة المالية، رداً على تخفيض ((موديز)) التصنيف الائتمانى، إن مصر حددت مصادر توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية للموازنة العامة حتى نهاية العام المالى الحالى والمقدرة بنحو 4 مليارات دولار.

أضافت أنه يجرى العمل على وضع معدلات الدين للناتج المحلى فى مسار نزولى والمتأثرة فى الوقت الحالى بالتضخم، وارتفاع أسعار الفائدة وأسعار الصرف.

أضافت أن مؤسسة ((موديز)) لم تأخذ فى اعتبارها الجهود الحالية للحكومة عند تغيير النظرة المستقبلية إلى سلبية؛ حيث إن برنامج ((الطروحات)) يُعزز القدرة على تلبية الاحتياجات التمويلية خلال العامين المقبلين، ويُسهم فى جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، والحد من الاحتياج للتمويل الخارجى.

وذكر البيان، أن مصر تسعى لزيادة عمر دين أجهزة الموازنة ليبلغ 4 سنوات فى المدى المتوسط بدلاً من 3 سنوات فى الوقت الحالى؛ لتقليل الحاجة إلى التمويلات السريعة.