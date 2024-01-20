موديز: برنامج مصر مع صندوق النقد قد يصل إلى 10 مليارات دولار

MENAFN - Al-Borsa News) وصلت بعثة من صندوق النقد الدولى لمصر، بقيادة رئيسة البعثة“فلادكوفا هولار”، لمواصلة المناقشات حول المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الإصلاحات الذي يدعمه الصندوق في مصر، بحسب ما أكده متحدث الصندوق لـ”البورصة”.

وتوقعت وكالة“موديز” للتصنيف الائتمانى أن يرتفع برنامج مصر مع صندوق النقد الدولى إلى 10 مليارات دولار، مستفيدة من زيادة حصص الأعضاء، وبينهم مصر، 50% التى أقرها المجلس التفنيذى للصندوق فى نوفمبر الماضى.

موضوعاتتكلفة التأمين على ديون مصر ترتفع بعد خفض موديز ((نظرتها المستقبلية)) البورصة المصرية تسعى لتدشين سوق ((تنمية)) لضم شركات الشطب الاختيارى تريليون جنيه فوائد الدين الحكومى فى 6 شهور

وأبرمت مصر برنامج تسهيل ائتمانى ممدد مع صندوق النقد الدولى فى 2022 بقيمة 3 مليارات دولار، هدفه تنفيذ إصلاحات هيكلية وتجاوز الأزمة الاقتصادية التى أحدثتها الاختلالات فى ميزان المدفوعات عقب حرب روسيا وأوكرانيا.

وقالت متحدثة صندوق النقد، جولى كوزاك، فى تصريحات بمؤتمر صحفى مؤخرًا إن زيادة قيمة القرض ضرورة لضمان فاعلية الإصلاحات فى مصر.

وتوقعت“موديز” أن يتم الانتهاء من المراجعتين الأولى والثانية اللتان تأجلتا بسبب تأخر الإصلاحات خلال الأسابيع المقبلة.

أوضحت أن المليارات ال10 سيكونوا بالكاد كافيين لتغطية فجوة التمويل لمصر التى قدرتها بناء على تحقيق عجز فى الحساب الجارى يعادل 2% من الناتج المحلى فى كل من العام المالى الحالى والمقبل.

وقدر بنك“إتش إس بى سى” أن زيادة حصص الأعضاء 50% بوسعه إضافة تمويلات لمصر تصل إلى 8 مليارات دولار.

ومصر هى ثانى أكبر مقترض من صندوق النقد الدولى، وتجاوز قروضها نحو 567% من حصتها فى الصندوق البالغة نحو 2.85 مليار وحدة حقوق سحب خاصة.

وتوقعت شركة الأبحاث،“فيتش سوليوشنز”، التابعة لمجموعة“فيتش” للتصنيف الائتمانى، أن يصل قرض مصر مع صندوق النقد الدولى إلى 8 مليارات دولار.

وأشارت إلى أن ذلك يأتى فى ظل الأوضاع الجيوسياسية والاقتصادية الصعبة وأن مصر ستسدد للصندوق خلال العام الحالى أصل قروض تصل إلى 5.4 مليار دولار تصل بالفوائد والرسوم إلى نحو 6.7 مليار دولار.

وتوقعت أن تستأنف مصر برنامجها مع الصندوق بحلول مارس أو فى الربع الثانى من العام، حيث سيكون التضخم قد تباطأ لنحو منتصف العشرينات بدلاً من مستويات 35% فى الوقت الحالى.