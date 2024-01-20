خطة النواب: زيادة متوقعة فى تمويل صندوق النقد لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هناك مفاوضات بين صندوق النقد الدولى والحكومة المصرية لزيادة تمويل برنامج الإصلاح الاقتصادى.
وأضاف الفقى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج“على مسئوليتى” المذاع عبر فضائية“صدى البلد”، أن مصر طلبت من صندوق النقد الدولى زيادة التمويل من 3 مليارات إلى 6 مليارات دولار.
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وأوضح أن صندوق النقد الدولى سوف يحسم قيمة التمويل المخصص لمصر بعد المراجعات الحالية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى.
وأشار الفقى، إلى ضرورة سد الفجوة بين السعر الرسمى للدولار فى البنوك والسعر فى السوق الموازى.
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