خطة النواب: زيادة متوقعة فى تمويل صندوق النقد لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى

MENAFN - Al-Borsa News) قال فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هناك مفاوضات بين صندوق النقد الدولى والحكومة المصرية لزيادة تمويل برنامج الإصلاح الاقتصادى.

وأضاف الفقى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج“على مسئوليتى” المذاع عبر فضائية“صدى البلد”، أن مصر طلبت من صندوق النقد الدولى زيادة التمويل من 3 مليارات إلى 6 مليارات دولار.

موضوعات“موديز”: برنامج مصر مع“صندوق النقد” قد يصل إلى 10 مليارات دولار تكلفة التأمين على ديون مصر ترتفع بعد خفض موديز ((نظرتها المستقبلية)) تريليون جنيه فوائد الدين الحكومى فى 6 شهور

وأوضح أن صندوق النقد الدولى سوف يحسم قيمة التمويل المخصص لمصر بعد المراجعات الحالية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى.

وأشار الفقى، إلى ضرورة سد الفجوة بين السعر الرسمى للدولار فى البنوك والسعر فى السوق الموازى.