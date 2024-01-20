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ارتفاع كبير على درجات الحرارة في المملكة اليوم

1/20/2024 10:09:33 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يطرأ ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة لتسجل درجة أعلى من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (7-8) درجات مئوية؛ الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة وفق الأرصاد الجوية.
وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الأجواء ليلا باردة فوق المرتفعات الجبلية، وباردة نسبيا في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة.




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