المركز الطبي الدولي يحصل على شهادة CIMS لمعايير إدارة صناعة النظافة للمرة الثانية

(MENAFN
- Global Advertising) حصل المركز الطبي الدولي بجدة على شهادة CIMS لمعايير إدارة صناعة النظافة للمرة الثانية، وبمرتبة شرف أولى من منظمة ISSA الرائدة عالمياً في مجال النظافة، علماً أنه أول مستشفى بالسعودية يحوز هذه الشهادة التي تُعد تأكيداً دولياً جديداً على صرامة المعايير المعتمدة للجودة في المركز الطبي الدولي.
وبهذه الشهادة، يضيف المركز الطبي الدولي لرصيده اعتماداً عالمياً جديداً يضاف لسجله الزاخر بالاعتمادات والجوائز وشهادات الاعتراف الدولية والمحلية بمعاييره المتبعة في كافة عملياته التشغيلية، وصولاً في النهاية إلى خدمة مرضاه وزواره من خلال اتباع أفضل المعايير الطبية العالمية للعلاج، وبكافة الوسائل المساندة المؤدية لذلك، وصولاً إلى الهدف النهائي بتحقيق العافية للجميع بإذن الله.
وتمنح منظمة ISSA العالمية هذه الشهادة التي تمتد صلاحيتها لمدة عامين، وفق مجموعة من معايير خدمة النظافة المستدامة واستناداً إلى معايير فائقة للجودة تخص النظافة والتعقيم.
وللحصول على شهادة CIMS، خضع المركز الطبي الدولي لتقييم شامل من قبل مدقق معتمد من طرف ثالث، وخلال مراحل المراجعة، أثبت المركز الطبي الدولي تطبيقه وامتثاله للمبادئ الأساسية الخمسة للمعايير المعتمدة، والتي تشمل: أنظمة الجودة، تطبيق الخدمة، الموارد البشرية، الصحة والسلامة والإشراف البيئي، وأخيراً التزام الإدارة.
الجدير بالذكر أن شهادة CIMS لمعايير إدارة صناعة النظافة والتي طورتها منظمة ISSA الرائدة عالمياً في مجال النظافة، تعكس معياراً نموذجياً لإدارة متكاملة وعمليات شاملة للمنظمات المعنية في جميع أنحاء العالم، وقد تم تصميمها لمساعدة منظمات التنظيف في الفهم الشامل لمتطلبات خدمة العملاء، إضافة إلى تشجيع مقدمي الخدمات على إدارة مؤسساتهم بطريقة تعتمد على ضمان الجودة والكفاءة ورضا العملاء بشكل متكامل.
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