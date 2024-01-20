Ooredoo تحصد ثلاث جوائز ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الابتكار والتميّز الرقمي

(MENAFN
- BPG Group) أعلنت Ooredoo، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات في الكويت، عن فوزها الباهر بعدد من جوائز ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2024، والتي تُعد المسابقة العالمية الرائدة في مجال الأعمال. اذ حصلت الشركة على 3 جوائز، ذهبيتين وفضية، مما يعكس التزامها الدائم بالابتكار في قطاع الاتصالات.
حصدت Ooredoo جوائزها في الفئات التالية:
• جائزة ستيفي الذهبية للابتكار في المعلومات في الموقع الالكتروني
• جائزة ستيفي الفضية للابتكار في المعلومات في التطبيق الالكتروني
• جائزة ستيفي الذهبية للنمو الابداعي
تم تقديم جوائز ستيفي الشرق الأوسط هذا العام برعاية غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة وهي مسابقات لنيل جوائز عالمية متاحة للشركات و الأفراد في ١٧ دولة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ينصب تركيز جميع الفئات لهذه الجائزة على الإبتكار: الإبتكار بجميع أشكاله وفي كل جانب من جوانب الحياة العملية والإنجازات المهنية. تعد جائزة ستيفي، وهي الجائزة الممنوحة في جوائز ستيفي للشرق الأوسط وجميع برامج جائزة ستيفي، واحدة من أكثر الجوائز المرغوبة في العالم.
تمثل هذه الجوائز نقطة مهمة جداً في تاريخ Ooredoo، اذ يدل هذا الفوز على أن فريق العمل في الشركة بذل كافة الجهود لتقديم أفضل المنتجات والحلول والخدمات لعملائهم، وأشار إلى أن هذه الجوائز تعكس التفاني الرائع للشركة في تلبية احتياجات عملائها.
إن تنظيم جوائز ستيفي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2024 هو بهدف تقدير وتكريم الشركات والمؤسسات التي تقدّم أداء متميز في مجموعة متنوعة من الفئات، مثل الابتكار والموارد البشرية ورضا العملاء. تضم لجنة تحكيم جوائز ستيفي مسؤولين تنفيذيين من مختلف أنحاء العالم والمنطقة، يصل عددهم إلى ١٥٠ مسؤولاً، حيث يقومون بمراجعة وتقييم المشاركات المقدمة، ومن ثم اختيار الشركات الفائزة بناءً على أدائها المتميز في هذه الفئات.
تلتزم Ooredoo الكويت بتعزيز حياة وتجارب العملاء، مستمرة في تقديم خدمات عالية الجودة سواء عبر التواجد الشخصي أو عبر الوسائط الرقمية، وتعتبر هذه الجوائز شهادة واضحة على هذا التفاني والالتزام.
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