Ooredoo الكويت تدعم عملية تطويرالكوادر الوطنية من خلال المشاركة في برنامج الألعاب الأولمبية للشركات

(MENAFN
- BPG Group) تعمل Ooredoo الكويت، الشركة الرائدة في قطاع الاتصالات، على وضع معايير جديدة لتنمية روح الفريق الواحد والقيادة المؤسسية، وتتمثل أهم مبادرات الشركة في تنمية ذلك من خلال مشاركتها الفعّالة في أولمبياد الشركات التي نظمتها ALGAS .
تأتي هذه المبادرة كخطوة مبتكرة من Ooredoo لتعزيز أداء موظفيها ونجاحهم. حيث تعمل الشركة على جمع أكبر الشركات الكويتية في رحلة تنافسية، بهدف تمكين قياداتها وتعزيز الحلول المبتكرة للمشاكل اليومية. وتتحقق هذه الأهداف من خلال مزيج فريد يجمع بين المنافسة والتعاون بين جميع فرق العمل في تلك المؤسسات. ويهدف هذا البرنامج الطموح بدرجة أولى إلى دعم فئات مختلفة من موظفي الشركة، بما في ذلك أصحاب الأداء المتميز، والموظفين الذين يشغلون مناصب قيادية مهمة، مع التركيز بشكل خاص على المواهب الشابة داخل الشركة.
ويعد هذا البرنامج جزءاً من التزام Ooredoo بتطوير مهارات وقدرات فرقها القيادية الحالية والمستقبلية، كما أنه يلعب دوراً حاسماً في استراتيجية الشركة لتحقيق النجاح والنمو المستدام في صناعة الاتصالات.
وفي تعليق من رئيس قطاع الموارد البشرية والخدمات الإدارية في Ooredoo الكويت، عمر البسام، قال: "لا يُعدَ برنامج الألعاب الأولمبية للشركات من Ooredoo تمريناً تقليدياً لبناء مهارات فريق العمل؛ بل هي منافسة جادة صُمَمت لتشجع الإبداع والقدرة على تطوير حلول جديدة ومبتكرة للتغلب على تحديات واقعية في مجال الشركات، وذلك ضمن مسابقة أعدت للشركات الكويتية الرائدة، والتي تقدم لفرق عملها منصة لدفع حدود قدراتهم العقلية والبدنية في مواجهات وتحديات مختلفة ”
كما أوضح عيسى البشيّر، مدير أول الموارد البشرية في Ooredoo الكويت : " ندرك في Ooredoo أن النجاح في بيئة الأعمال الديناميكية اليوم يتطلب اتباع نهج شامل يجمع بين المنافسة والتعاون وتمكين القيادة. نحن نسعى جاهدين لتحقيق هذا الهدف، مما يمكن جميع أفراد فريق العمل في الشركة، من الموظفين الجدد إلى القادة المؤثرين، من تحقيق أقصى إمكاناتهم والمساهمة بشكل فعّال في ريادة مجال الاتصالات."
والجدير بالذكر أن هذا البرنامج، الذي تم تصميمه على طراز الرحلات الاستكشافية، ممتد بين عامي 2023 و2024، يركز بشكل كبير على تمكين الكوادر الوطنية في المناصب القيادية، حيث يتم تقسيم فرق المؤسسات المشاركة، بما في ذلك فريق Ooredoo الكويت، إلى مجموعتين، حيث يتم تجميع النقاط بناءً على أداء المجموعة في التحديات المختلفة. وتُحسب النتيجة النهائية بجمع النقاط الإجمالية من كلا المجموعتين، ما يسلط الضوء على أهمية كل عضو في الفريق لتحقيق النجاح لمؤسسته. وبهذا السيناريو، تصعد النتائج تدريجياً بعد كل تحدي، حتى تصل إلى ذروتها في الحدث الكبير في النهاية. ومن ثم، سيتم تتويج الشركات الثلاث الفائزة الأولى بميداليات الذهب والفضة والبرونز، في تجسيد حي لروح الألعاب الأولمبية وتألق الرياضيين الأولمبيين.
وفي ختام الفعاليات، يجدر بالإشارة إلى أن فريق Ooredoo تُوّج بالمركز الأول بعد مشاركته في رحلة تنافسية فريدة ضمن فعاليات أولمبياد الشركات. حيث كان الفوز في هذا الحدث يعتمد على مزيج من العمل الجماعي والتعاون، بالرغم من أن الفريق واجه تحديات عديدة اتدعت منهم التفكير الإبداعي واستعراض قدراتهم النفسية والبدنية في ظل الظروف التنافسية.
حيث تألقت Ooredoo بمشاركتها الفعّالة في هذا الحدث التنافسي، معبّرة عن التزامها الجاد بتشكيل ثقافة عمل ديناميكية ومتطوّرة بين جميع موظفيها في محيط عملهم. يتجلى هذا بوضوح في كيفية تعزيز مهارات القيادة وتسليط الضوء على المواهب الفردية، مما يشجع الموظفين على السعي نحو التميّز والحفاظ على أعلى المستويات من الأداء في جميع مجالات العمل.
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