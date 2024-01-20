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- SwiftLink) "عارف قيوم، رائد الأعمال ومؤسس شركة سويفت لينك، يواصل إعادة تشكيل منظر الاتصال الرقمي. بفضل التزامه اللامتناهي بالابتكار، تقف سويفت لينك، تحت قيادة عارف، في مقدمة التطورات التكنولوجية.
في عالم تطبيقات الرسائل المتطور باستمرار، تأخذ تشيثي، أحدث إبداع لشركة سويفت لينك، المسرح الرئيسي. يظهر النهج الابتكاري لعارف من خلال ميزات التطبيق الرئيسية:
1. تشفير نقطة إلى نقطة: تضمن تشيثي أمانًا منتهي النهاية للمستخدمين من خلال تشفير متقدم من نقطة إلى نقطة، ويضع معيارًا جديدًا للخصوصية في الرسائل.
2. التحكم في البيانات: يتحكم المستخدمون بشكل غير مسبوق في بياناتهم. باستخدام نقرة بسيطة، يمكن لتشيثي أن تتيح لهم حذف كامل تاريخ رسائلهم من الجهة الخادمة.
3. الابتكار في جوهره: تمتزج خبرة عارف قيوم في تطوير Flutter وNode.js وUI/UX وتصميم الجرافيك في تشيثي، مما يجعلها رائدة في التكنولوجيا المتطورة.
4. فخر الهند: وُلد عارف في كشمير، جامو وكشمير، ويمثل الهند بفخر على الساحة العالمية. تشيثي هي شهادة على قوة التكنولوجيا في الهند.
عارف قيوم يتصوّر تجربة رسائل تولي أولوية للخصوصية والابتكار، وتشيثي هي تجسيد لهذا التعهد. تهدف شركة سويفت لينك، كشركة تكنولوجية، إلى تحقيق تأثير دائم على منظر الابتكار الرقمي.
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