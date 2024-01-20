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- Total Communications)
لوب يفوز بالمرحلة النهائية ويتألق على منصة التتويج في رالي داكار
النجم الفرنسي يمنح فريق البحرين ريد إكستريم الفوز بخمسة مراحل
وساينز يحقق فوزه الرابع بلقب رالي داكار
ينبع، المملكة العربية السعودية: 19 يناير 2024: اختتم سيباستيان لوب رالي داكار في المملكة العربية السعودية اليوم بانتصار آخر مثير للإعجاب لفريق البحرين ريد إكستريم ليضمن المركز الثالث في هذا الحدث، حيث أكد كارلوس ساينز فوزه الرابع بلقب الرالي.
وسجل لوب وملاحه فابيان لوركين بسيارة فريق البحرين ريد إكستريم برودرايف هانتر نجاحهما في المرحلة الخامسة من الرالي في آخر 175 كم، والتي بدأت وانتهت في ينبع، وقد فعلوا ذلك قبل أكثر من خمس دقائق من تغلب غويلاوم دي ميفيوس بسيارة تويوتا هايلوكس.
وحاول ثنائي فريق البحرين ريد إكستريم التفوق على السائق البلجيكي للحصول على المركز الثاني للمرة الثالثة على التوالي في أصعب رالي في العالم، على الرغم من أن أداءهما النهائي المميز، لولا بعض المصائب السابقة.
وتعني النتيجة أن شركة برودرايف أنهت النسخة 46 من داكار بصفتها الشركة المصنّعة الأكثر نجاحاً، مع ستة انتصارات إجمالية لمركبة هانتر، وهو ما منح لوب نفس العدد من الانتصارات في المراحل على التوالي العام الماضي ليحقق رقماً قياسياً.
ومنح بطل العالم للراليات تسع مرات فريق البحرين ريد إكستريم فرصة قوية لتحقيق أول انتصار شامل في داكار قبل أن تؤثر مجموعة من المشاكل الملاحية والميكانيكية والثقوب على مدار الحدث الذي استمر لمدة أسبوعين وغطى ما يقرب من 8000 كم.
ومع ذلك، أنهى لوب الرالي بأسلوب رائع اليوم، مما يؤكد على أن فريق البحرين ريد إكستريم أصبح قوة رئيسية في عالم الراليات الصحراوية الطويلة.
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