بسبب زلة لسان.. نيكي هايلي تشكك بالأهلية العقلية لمنافسها ترامب

شككت المرشحة الجمهورية للانتخابات الرئاسية الأمريكية نيكي هايلي بالأهلية العقلية لمنافسها دونالد ترامب، السبت، بعد أن اتهمها الرئيس السابق في زلة لسان بالفشل في وقف الاعتداء على مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021.

وكان ترامب يتحدث، الجمعة، خلال مناسبة انتخابية قبل أيام من الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في نيو هامبشر حين أخطأ بين هايلي ورئيسة مجلس النواب آنذاك نانسي بيلوسي.

وفي إشارة إلى تمرد 6 يناير، قال ترامب أمام حشد من أنصاره: "نيكي هايلي مسؤولة عن الأمن.. عرضنا عليها 10 آلاف شخص (...) جنود وحرس وطني وكل ما يريدون (...) لكنهم رفضوا العرض. لا أريد التحدث عن ذلك".

وردت هايلي بنفي أن تكون قد تولت مسؤولية الأمن في مبنى الكابيتول في يوم من الأيام، بل إنها لم تكن حتى في منصبها حينذاك.

وقالت السفيرة السابقة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة وحاكمة ولاية ساوث كارولينا، أمام تجمع حاشد في نيو هامبشر: "يقولون إنه كان مرتبكاً، وكان يتحدث عن شيء آخر".

وأضافت: "ما يقلقني هو أنني لا أقول أي شيء مهين، ولكن عندما تتعامل مع ضغوط الرئاسة، لا يمكن أن يكون لدينا شخص آخر نتساءل عما إذا كان مؤهلاً عقلياً للقيام بذلك".

كما أثار اقتراح ترامب بأن بيلوسي، أو هايلي، رفضت عرضاً للمساعدة بينما كان مبنى الكابيتول تحت الحصار تساؤلات أيضاً.

وقالت لجنة مجلس النواب التي حققت في أحداث 6 يناير 2021 إنها لم تجد أي دليل على أنه قدم مثل هذا العرض.

وأثار ترامب وغيره من الجمهوريين مراراً تساؤلات حول ما إذا كان الرئيس جو بايدن البالغ 81 عاماً يتمتع بالكفاءة العقلية اللازمة لولاية ثانية.

لكن تعليقات هايلي التي أتمت عامها الـ52، السبت، كانت الأكثر مباشرة من مسؤولة جمهورية حول الأهلية العقلية لترامب البالغ 77 عاماً.

ويقول نقاد إن ترامب بدأت تظهر عليه علامات الشيخوخة بشكل متزايد، وعندما سئل الرئيس السابق في وقت سابق هذا الأسبوع عن الأمر، أعاد تكرار قصة "تفوقه" في اختبار حدة البصر من خلال التعرف بشكل صحيح إلى حيوانات مثل الزرافة والنمر والحوت عن بعد.

لكن بدا أن هذه القضية لم تلحق به سوى القليل من الضرر.

وأعرب عدد أكبر بكثير من الناخبين عند استطلاع آرائهم عن قلقهم بشأن تقدم بايدن في العمر، في حين يظل ترامب المرشح الأوفر حظاً بين الجمهوريين.

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