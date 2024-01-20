نيكي هيلي تشكك بقدرات ترامب العقلية

MENAFN - Khaberni) خبرني - تساءلت الدبلوماسية الأميركية نيكي هيلي، التي تتسابق على ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسيات، عما إذا كان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب "لائقاً على المستوى العقلي" لقيادة الولايات المتحدة، بعدما اتهمته بأنه خلط بينها وبين رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي في تجمع انتخابي، الجمعة، حسب شبكة "NBC News" الأميركية.

وخلال كلمة أمام أنصارها في ولاية نيوهامشر، السبت، انتقدت هيلي تصريحات ترمب قائلة إن المنافسة الرئاسية لا ينبغي أن تكون مواجهة بين رجلين يبلغان من العمر 80 عاماً أو أكثر.

وأضافت هيلي: "نرى أن الرئيس جو بايدن قد تغير كثيراً خلال العامين الماضيين، ولكن الليلة الماضية، كان ترمب في تجمع انتخابي، وظل يذكر اسمي عدة مرات ويتساءل عن سبب عدم قيامي بتوفير الأمن أثناء أعمال الشغب في الكابيتول هيل، ولماذا لم أتعامل مع أحداث السادس من يناير بشكل أفضل، وذلك على الرغم من أنني لم أكن في العاصمة في ذلك اليوم، ولم أكن مسؤولة عن هذا في ذلك الوقت".

وتابعت: "يقولون إن الأمر قد اختلط عليه، وإنه كان يتحدث عن شيء آخر، إذ كان يتحدث عن نانسي بيلوسي، ولكنه ذكر اسمي عدة مرات في هذا السياق، وما يقلقني هو أنه عندما يتم التعامل مع ضغوط الرئاسة، لا يمكن أن يكون لدينا شخص آخر نتساءل عما إذا كان مؤهلاً عقلياً للقيام بذلك".

تعليقات ترمب

وجاءت تعليقات ترمب خلال تجمع انتخابي في كونكورد بولاية نيوهامشر، الجمعة، والذي هاجم فيه هيلي مراراً وتكراراً، واصفاً إياها بـ"حمقاء العولمة"، مؤكداً أنه لن يختارها لتكون نائبة له في حال فاز بترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة.

وفي حديثه عن الهجوم على مبنى الكابيتول هيل في 6 يناير 2021 خلال خطاب استمر أكثر من 90 دقيقة، قال ترمب: "نيكي هيلي، هل تعلمين أنهم دمروا كل المعلومات والأدلة، لقد تم حذف كل شيء وتدميره، وكل ذلك بسبب أشياء كثيرة مثل أن نيكي هيلي هي التي كانت مسؤولة عن الأمن".

وتابع: "لقد عرضنا عليها توفير 10 آلاف فرد من الحرس الوطني والجنود، وكل ما يريدونه، ولكنهم رفضوا، لا يريدون التحدث عن ذلك، فهؤلاء أناس غير صادقين أبداً".

اختبار الكفاءة العقلية

وكانت هيلي قد دعت أصحاب المناصب الفيدرالية الذين تزيد أعمارهم عن 75 عاماً إلى إجراء اختبار الكفاءة العقلية، مستهدفة كلاً من بايدن وترمب، لكن تصريحاتها، السبت، كانت أقوى تعليقاتها، بشأن مدى قدرة الرئيس السابق على تحمل مسؤولية منصب الرئيس.

وكان ترمب قد اتهم بيلوسي برفض الإجراءات الأمنية الإضافية التي عرضت إدارته توفيرها في يوم 6 يناير 2021، ولكن اللجنة المختارة بمجلس النواب الأميركي المكلفة بالتحقيق في هذا الهجوم، قالت إنها "لم تجد أي دليل" يدعم هذا القول، وكتبت في تقريرها النهائي أن القائم بأعمال وزير دفاع ترمب كريستوفر ميلر "أنكر ذلك عندما شهد تحت القسم".

وركزت هيلي مع ترمب على عُمر بايدن خلال حملاتهما، وصوراه على أنه "غير لائق عقلياً" لمنصب الرئيس، ولكن سرعان ما روَجت حملة الرئيس الأميركي لمقطع من تصريحات هيلي، السبت، عن ترمب.

وقالت بيتسي أنكي، وهي مديرة حملة هيلي، في منتدى "بلومبرغ" السبت: "أعتقد أنه ارتكب خطأً واضحاً للغاية الليلة الماضية"، في إشارة إلى تصريحات ترمب، مضيفة: "لكن خلاصة القول هو أنها ظلت تطرح هذا الأمر منذ أشهر، كما تحدثت في خطاب إعلانها عن نيتها الترشح عن مدى حاجتنا لإجراء اختبارات الكفاءة العقلية للسياسيين الذين تزيد أعمارهم عن 75 عاماً، نحن بحاجة إلى جيل جديد من القادة، وهذا هو ما نواصل التركيز عليه".