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جنوب أفريقيا تتوقع صدور حكم بالدعوى ضد إسرائيل خلال أسبوع

1/20/2024 7:19:38 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قال عضو في الفريق الاستشاري لجنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية إن الفريق يتوقع صدور حكم بشأن الدعوى ضد إسرائيل خلال أسبوع.

وتتهم الدعوى إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة بحق الفلسطينيين في غزة.

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