جنوب أفريقيا تتوقع صدور حكم بالدعوى ضد إسرائيل خلال أسبوع

جنوب أفريقيا تتوقع صدور حكم بالدعوى ضد إسرائيل خلال أسبوع
التاريخ
1/20/2024 7:19:38 PM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قال عضو في الفريق الاستشاري لجنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية إن الفريق يتوقع صدور حكم بشأن الدعوى ضد إسرائيل خلال أسبوع.
وتتهم الدعوى إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة بحق الفلسطينيين في غزة.
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