غوتيريش: الجميع يجب أن يعترف بحق الشعب الفلسطيني

MENAFN - Khaberni) خبرني - أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش السبت، خلال قمة حركة عدم الانحياز في أوغندا، أن "الجميع يجب أن يعترف بحق الشعب الفلسطيني في بناء دولته" وأن أي "إنكار" لهذا الحق "غير مقبول".

وقال غوتيريش، إن "رفض قبول حل الدولتين للإسرائيليين والفلسطينيين، وكذلك إنكار حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة، أمر غير مقبول" مضيفا "هذا من شأنه أن يطيل إلى أجل غير مسمى أمد نزاع أصبح تهديدا كبيرا للسلم والأمن العالميين، مما يؤدي إلى تفاقم الاستقطاب وتشجيع المتطرفين في جميع أنحاء العالم".

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على "وجوب اعتراف الجميع بحق الشعب الفلسطيني في بناء دولته".

واندلعت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في الـ7 من تشرين الأول الماضي. ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي مذاك عدوانا أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 24927 فلسطينيا، معظمهم من النساء والأطفال، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة في غزة.

واستنكرت منظمة الصحة العالمية "ظروف الحياة غير الإنسانية" في القطاع المحاصر الذي يفتقر سكانه البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة إلى أساسيات العيش.

وكرر أنطونيو غوتيريش الاثنين، دعوته إلى "وقف إنساني فوري لإطلاق النار" في غزة.

ومؤخراً، أكدت الولايات المتحدة الحليف الرئيسي لإسرائيل، دعمها قيام دولة فلسطينية؛ الأمر الذي أثار خلافات مع حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

في بيانها الختامي، أدانت حركة عدم الانحياز "بشدة العدوان العسكري الإسرائيلي غير القانوني على قطاع غزة" داعية إلى "وقف إنساني دائم لإطلاق النار".

كما دعت الدول إلى "استقلال وسيادة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية لتحقيق حل الدولتين".

وتأسست حركة عدم الانحياز عام 1961؛ لإعلاء صوت الدول الساعية للنأي بنفسها آنذاك من الصراع بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي.