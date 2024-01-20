عادل إمام يعتزل الفن.. نجله يؤكد

MENAFN - Khaberni) خبرني - أعلنت وسائل إعلام مصرية اعتزال نجم الكوميديا عادل إمام للفن بعد سنوات حافلة بالعطاء.

وقالت إن الزعيم عادل إمام، قرر الاعتزال فنيا بعد مشوار طويل حافل بالأعمال الفنية المبهرة بين السينما والدراما والمسرح، وهو ما أكده نجله المخرج رامي إمام على هامش إحدى الفعاليات الفنية.

كما ذكرت أن رامي إمام نجل الزعيم أكد أن والده قرر التفرغ للحياة الأسرية والاستمتاع بالأجواء العائلية وسط أبناؤه وأحفاده، مشيرا إلى أنه يتمتع بصحة جيدة، وفي مايو الماضي نشر عادل سليمان مدير أعمال عادل إمام، مجموعة من الصور الخاصة بالزعيم في عيد ميلاده الـ83 واحتفل الزعيم بعيده في منزله، بصحبة عائلته وعدد قليل للغاية من المقربين وظهر في الصور مع مدير أعماله وكذلك شقيقه عصام إمام.

يذكر أن 4 سنوات مرت على آخر ظهور فني لعادل إمام، حينما قدم مسلسل "فالنتينو". واختفى بعدها عن الساحة الفنية، وسط شائعات تطارده حول حالته الصحية وحديث عن صعوبة تقديمه لأعمال جديدة.

غير أن شقيقه عصام إمام دائماً ما ينفي مثل هذه الأخبار، مؤكداً من قبل على عودة الزعيم من جديد إلى الساحة الفنية، من خلال عمل يحضر له بصحبة نجله محمد عادل إمام ليعود رامي إمام يعلن تفرغ والده للحياه الأسرية.

عادل إمام من مواليد 17 مايو 1940، ويعد أحد أشهر الممثلين وأكثرهم شعبية في مصر والوطن العربي، حيث اشتُهِر بأداء الأدوار الكوميدية التي مُزجت بالأفلام السياسية والرومانسية والقضايا الاجتماعية.

وبدأ عادل إمام حياته الفنية في بداية الستينات، وقدَّم نحو 126 فيلماً و16 مسلسلاً و11 مسرحية ومسلسل إذاعي مع المطرب عبد الحليم حافظ بعنوان "أرجوك لا تفهمني بسرعة".