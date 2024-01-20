عادل إمام يعتزل الفن.. نجله يؤكد

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- Khaberni) خبرني - أعلنت وسائل إعلام مصرية اعتزال نجم الكوميديا عادل إمام للفن بعد سنوات حافلة بالعطاء.
وقالت إن الزعيم عادل إمام، قرر الاعتزال فنيا بعد مشوار طويل حافل بالأعمال الفنية المبهرة بين السينما والدراما والمسرح، وهو ما أكده نجله المخرج رامي إمام على هامش إحدى الفعاليات الفنية.
كما ذكرت أن رامي إمام نجل الزعيم أكد أن والده قرر التفرغ للحياة الأسرية والاستمتاع بالأجواء العائلية وسط أبناؤه وأحفاده، مشيرا إلى أنه يتمتع بصحة جيدة، وفي مايو الماضي نشر عادل سليمان مدير أعمال عادل إمام، مجموعة من الصور الخاصة بالزعيم في عيد ميلاده الـ83 واحتفل الزعيم بعيده في منزله، بصحبة عائلته وعدد قليل للغاية من المقربين وظهر في الصور مع مدير أعماله وكذلك شقيقه عصام إمام.
يذكر أن 4 سنوات مرت على آخر ظهور فني لعادل إمام، حينما قدم مسلسل "فالنتينو". واختفى بعدها عن الساحة الفنية، وسط شائعات تطارده حول حالته الصحية وحديث عن صعوبة تقديمه لأعمال جديدة.
غير أن شقيقه عصام إمام دائماً ما ينفي مثل هذه الأخبار، مؤكداً من قبل على عودة الزعيم من جديد إلى الساحة الفنية، من خلال عمل يحضر له بصحبة نجله محمد عادل إمام ليعود رامي إمام يعلن تفرغ والده للحياه الأسرية.
عادل إمام من مواليد 17 مايو 1940، ويعد أحد أشهر الممثلين وأكثرهم شعبية في مصر والوطن العربي، حيث اشتُهِر بأداء الأدوار الكوميدية التي مُزجت بالأفلام السياسية والرومانسية والقضايا الاجتماعية.
وبدأ عادل إمام حياته الفنية في بداية الستينات، وقدَّم نحو 126 فيلماً و16 مسلسلاً و11 مسرحية ومسلسل إذاعي مع المطرب عبد الحليم حافظ بعنوان "أرجوك لا تفهمني بسرعة".
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