أمم أفريقيا.. تونس تتعثر مجددا أمام مالي

MENAFN - Khaberni) خبرني - أضاع منتخب تونس نقطتين ثمينتين في مسيرته بالمجموعة الخامسة من مرحلة المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، المقامة حاليا بكوت ديفوار.

واكتفى منتخب تونس بالتعادل 1 / 1 مع منتخب مالي، مساء السبت، في الجولة الثانية بالمجموعة، التي تضم أيضا منتخبي جنوب إفريقيا وناميبيا.

وحصل منتخب تونس على أول نقطة في مشواره بالمجموعة، ليصبح في المركز الثالث مؤقتا، قبل لقاء جنوب أفريقيا (متذيلة الترتيب) بلا نقاط مع ناميبيا، صاحبة المركز الثاني بثلاث نقاط، يوم الأحد في ذات الجولة، فيما رفع منتخب مالي رصيده إلى 4 نقاط في الصدارة مؤقتا.

وبادر منتخب مالي بالتسجيل مبكرا في الدقيقة العاشرة عن طريق لاسين ساماسيكو في الدقيقة العاشرة، غير أن حمزة رفيعة منح التعادل لتونس في الدقيقة 20، محرزا الهدف رقم 100 في تاريخ مشاركة التونسيين بكأس الأمم الإفريقية.

وافتتح منتخب تونس، الفائز بأمم إفريقيا عام 2004، مبارياته في النسخة الحالية للمسابقة بخسارة مباغتة صفر / 1 أمام ناميبيا، فيما تغلب منتخب مالي 2 / صفر على جنوب إفريقيا في الجولة الافتتاحية.

ورغم تأهل تونس على حساب مالي لنهائيات كأس العالم، لم يتمكن المنتخب التونسي من تحقيق أي انتصار على منافسه في مواجهتهما الرابعة التي تقام بينهما في كأس الأمم الإفريقية.

وفاز منتخب مالي 2 / صفر على تونس في أولى مبارياتهما بأمم أفريقيا بدور المجموعات لنسخة المسابقة عام 1994، التي أقيمت على الأراضي التونسية، قبل أن يتعادلا 1 / 1 بالدور ذاته لنسخة المسابقة عام 2019 في مصر، ثم عاد منتخب (النسور المالية) للفوز 1 / صفر على (نسور قرطاج) في نفس الدور بالنسخة الماضية في الكاميرون 2021.

ويختتم منتخب تونس مبارياته في المجموعة يوم الأربعاء القادم ضد جنوب أفريقيا ليعيدا إلى الأذهان ذكريات مباراتهما بنهائي نسخة المسابقة عام 1996، فيما تلعب مالي مع ناميبيا في الجولة الأخيرة بذات اليوم.

يذكر أن متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الست في البطولة سوف يتأهل للأدوار الإقصائية في المسابقة، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث.