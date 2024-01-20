مليون و700 ألف طالب يتوجهون للمدارس الحكومية اليوم

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- Khaberni) خبرني - يلتحق طلبة المدارس الحكومية اليوم الاحد بمدارسهم إيذانا ببدء الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٣-٢٠٢٤، فيما من المنتظر أن يبدأ أول ايام العام الدراسي في المدارس الخاصة، الاول من شباط المقبل.
ويبلغ عدد طلبة المدارس الحكومية مليون وسبعمائة ألف تقريبا، موزعين على 4073 مدرسة حكومية.
وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم الدكتور أحمد المساعفة
إن موعد بدء الدوام ينسجم مع التقويم المدرسي المحدد لهذا العام.
وأضاف أن سبب اختلاف التقويم هذا العام مع التقويمين الدراسيين السابقين لتطبيق الوزارة البرنامح الوطني للتدخلات العلاجية الفاقد التعليمي، الذي يطبّق طوال العام بتحديد أول عشر دقائق من حصة الرياضيات لتطبيق أنشطة البرنامج، وتحديد حصتين من حصص اللغة العربية الأسبوعية لتطبيق أنشطة البرنامج.
وأوضح أن هذا الإجراء يستلزم زيادة عدد أيام الدراسة الفعلية كي لا يؤثر ذلك على تدريس المناهج الحالية.
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