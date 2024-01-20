مليون و700 ألف طالب يتوجهون للمدارس الحكومية اليوم

MENAFN - Khaberni) خبرني - يلتحق طلبة المدارس الحكومية اليوم الاحد بمدارسهم إيذانا ببدء الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٣-٢٠٢٤، فيما من المنتظر أن يبدأ أول ايام العام الدراسي في المدارس الخاصة، الاول من شباط المقبل.

ويبلغ عدد طلبة المدارس الحكومية مليون وسبعمائة ألف تقريبا، موزعين على 4073 مدرسة حكومية.

وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم الدكتور أحمد المساعفة

إن موعد بدء الدوام ينسجم مع التقويم المدرسي المحدد لهذا العام.

وأضاف أن سبب اختلاف التقويم هذا العام مع التقويمين الدراسيين السابقين لتطبيق الوزارة البرنامح الوطني للتدخلات العلاجية الفاقد التعليمي، الذي يطبّق طوال العام بتحديد أول عشر دقائق من حصة الرياضيات لتطبيق أنشطة البرنامج، وتحديد حصتين من حصص اللغة العربية الأسبوعية لتطبيق أنشطة البرنامج.

وأوضح أن هذا الإجراء يستلزم زيادة عدد أيام الدراسة الفعلية كي لا يؤثر ذلك على تدريس المناهج الحالية.