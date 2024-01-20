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المحتوى الثقافي الإماراتي.. إبداع يثري منصات التواصل الاجتماعي

1/20/2024 7:19:23 PM
(MENAFN- Al-Bayan) نشر الثقافة ومكوناتها الاجتماعية والإنسانية، بات جزءاً لا يتجزأ من حراك منصات التواصل الاجتماعي، والمحتوى الذي يطرحه المؤثرون من جميع أنحاء العالم. والذي قد يتضمن تجارب حية أو إضاءات لقصص الشعوب وتقاليدها المتوارثة، في إطار المعاصرة والتجديد، بهدف وتشجيع التفاعل والحوار، كونه الوسيلة الأكثر انتشاراً ضمن قنوات ((الإعلام الجديد)) ، والتي لا تزال تبحث في قيمة المضمون وتحليل الأهداف، وتأثيره في شرائح مختلفة من المجتمع، ما يفتح الباب أمام حضور متجدد للثقافة الإماراتية ومساراتها، لوضع بصمتها العالمية للارتقاء والإبداع. مبادرات إماراتية وحول أهمية الإعلام الجديد ومواقع التواصل الاجتماعي في بناء الهوية الجمعية الإماراتية، ونشر مكوناتها الإنسانية والحضارية، قالت الكاتبة الإماراتية والمحاضرة في الدبلوماسية الثقافية إيمان اليوسف: إن وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت في حضور الحراك الثقافي والشعبي الإماراتي، من واقع المجتمع المتعدد الثقافات والجنسيات وتكويناته المتداخلة. وباتت اليوم بمثابة جسور تواصل فاعلة بين الأفراد والمؤسسات كذلك. هي لا تلعب دوراً إعلامياً فحسب، بل يمتد دورها ليؤثر في بناء صورة الهوية المجتمعية، ورسم المعايير والقيم كما يُراد لها من المجتمعات، بالإضافة إلى دعم رؤية الحكومات والدول. والإمارات من أقدر الدول وأكثرها حكمة وبراعة في بناء محتوى يخدم ثقافتها المحلية وهويتها الوطنية. ويلعب دوراً هاماً محورياً في دعم مبادراتها ورؤيتها وإنجازاتها. وتابعت: تدعم الدولة صناع المحتوى المتفردين والمبدعين ممن يقدمون مادة إعلامية وثقافية وأدبية قيّمة وحقيقية، بعدد من الجوائز والمؤتمرات والمنتديات التي لا يمتد خيرها محلياً فقط، بل عالمياً وعربياً، مثل نوابغ العرب، أوائل الإمارات، تحدي القراءة العربي، صناع الأمل وغيرها الكثير، هذا بالإضافة إلى تذليل السبل، وتوفير المحفزات والدعم للإعلاميين الحقيقيين، وصناع المحتوى الهادف. فضاء التحديات وأكد الإعلامي والكاتب وليد المرزوقي أنه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، يمكن للأشخاص من جميع أنحاء العالم تبادل الأفكار والخبرات والإلهام، ما يعزز التفاعل الثقافي بين مختلف الثقافات والمجتمعات، ويمكنهم من التعبير عن هويتهم وثقافتهم بشكل مباشر. وتابع: يمكن للفنانين والكتّاب والمبدعين المختلفين، استخدام هذه المنصات لعرض أعمالهم، والتفاعل مع الجمهور بشكل مباشر، فقد وفّر ظهور شبكات التواصل الاجتماعي فتحاً ثورياً، نقل الإعلام إلى آفاق غير مسبوقة، وأعطى مستخدميه فرصاً كبرى للتأثير إذ أوجد ظهور وسائل التواصل الاجتماعي قنوات للبث المباشر من جمهورها في تطور يغير من جوهر النظريات الاتصالية المعروفة. ويوقف احتكار صناعة الرسالة الإعلامية، لينقلها إلى مدى أوسع وأكثر شمولية، وبقدرة تأثيرية وتفاعلية لم يتصوّرها خبراء الاتصال ما أدى إلى إنشاء محتوى يروج للثقافة المحلية بكافة مكوناتها، من المهم أيضاً التنويه إلى أن استخدام منصات التواصل الاجتماعي، يأتي مع تحديات ومسؤوليات. وأضاف: يجب على المستخدمين تبنّي ممارسات إيجابية ومسؤولة عند نشر المحتوى الثقافي، مع التركيز على تعزيز الحوار والتفاعل البنّاء، وتجنب نشر المعلومات الخاطئة أو الضارة. محتوى هادف وفي ما يتعلق بأهمية المحتوى الثقافي الذي يعكس قيم المجتمع الإماراتي وحضوره عالمياً، يقول المؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي بدر الشمري: لا شك أن وسائل التواصل الاجتماعية وتقنيات التكنولوجيا الحديثة، فتحت المجال أمام العديد من الأشخاص لاكتشاف قدراتهم في تقديم محتوى ثقافي واجتماعي هادف، يعكس الحراك الإماراتي في العديد من المسارات، ومنها الآداب والفنون البصرية والتصميم. وكذلك إبراز العادات والتقاليد الإماراتية المتوارثة، وشرح مكوناتها وأصلها المرتبط بالثقافة العربية والإسلامية، ما يسمح بالحصول على معلومات تثري حوار الحضارات، وتعزز التبادل الثقافي والتفاهم بين الأشخاص من خلفيات مختلفة. مواهب الشباب وعن الإمكانات التي تطرحها وسائل الإعلام للشباب الإماراتي خاصة، والشباب العربي بصفه عامة، في التعبير وإبراز المواهب والإبداعات في كافة المجالات، يقول المؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي ومدرب مهارات القيادة والعمل الجماعي، عبدالرحمن العمري: إن وسائل التواصل الاجتماعي تتيح للشباب إمكانية إنشاء هويات عبر الإنترنت، والتواصل مع الآخرين، وإنشاء شبكات اجتماعية. يمكن أن توفر هذه الشبكات للشباب دعماً قيّماً، ويستخدم الشباب أيضاً وسائل التواصل الاجتماعي للترفيه والتعبير عن الذات. ويمكن للمنصات أن تَعْرِض الأحداث الحالية، وأن تسمح لهم بالتفاعل عبر الحواجز الجغرافية، وأن تعلمهم مجموعة متنوعة من الموضوعات، بما في ذلك السلوكيات الصحية. وتابع: إن وسائل التواصل الاجتماعي التي تتسم بروح الدعابة، أو تُشتت الانتباه، أو تُوفر اتصالاً مفيداً مع الأقران، بالإضافة إلى شبكة اجتماعية واسعة قد تُساعد على تجنب الاكتئاب، ولا بد أن ننوه هنا بأن مواقع التواصل الاجتماعي من الممكن أن تسهم في إعلاء قيم المعرفة والنقد والمراجعة وحوار الذات، وهي القيم التي ينطلق منها أي مشروع تنموي ثقافي.

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