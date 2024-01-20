الصديقات .. دراما اجتماعية سورية تحاكي الواقع

مسلسل الصديقات عمل درامي اجتماعي، يجري تصويره في دمشق للعرض على الشاشات خلال الموسم الرمضاني المقبل، وهو حسب مؤلفه أحمد السيد بحث اجتماعي دقيق لشريحة من النساء أجبرتهن الظروف على السير في طريق لم يكن في الحسبان؛ بسبب ظلم الأهل أو الزوج أو الأخ المتسلط.

وقال السيد في حديثه لـ((البيان)): مسلسل الصديقات يقوم على محاور عدة تتناول حالة القهر التي تتعرض لها بعض الفتيات وهن في عمر الزهور؛ مما يجبرهن على الوقوع في شباك الخطأ، والعمل في النوادي الليلية، لكنهن يتفقن على مبدأ واحد وهو المحافظة على الصداقة والمحبة ونجدة بعضهن عند الحاجة.

وأضاف: ((ومن خلال مسارات العمل نتطرق إلى حالات الفساد والتهور والانحلال لدى بعض الشخصيات، وأيضاً إلى دور الأهل في المحافظة على بناتهم وعدم دفعهن مجبرين إلى الوقوع في الخطأ)).

مشيراً إلى أن العمل يغوص في التفاصيل الاجتماعية التي تؤدي إلى ذلك من خلال خمسة مسارات لخمس شخصيات نسائية هن بطلات المسلسل، وكيف وصلن إلى ما وصلن إليه، وقدرتهن على بناء علاقات مميزة يستطعن من خلالها ابتزاز الضحية. وبالمحصلة يمكنني القول إنه يوجه رسالة تحذير ونصح لكل من تراوده نفسه بظلم ابنته أو زوجته أو أخته.

وحول بيئة العمل قال السيد: إنها تتنقل بين البيئة المخملية الراقية، والبيئة الشعبية، أو القروية، حسب طبيعة الشخصيات، وهي من واقعنا الحقيقي.

ورأى أن الدراما السورية قد عادت إلى ألقها وحضورها المميز والفاعل، وأن معظم الأعمال المنتجة دخلت في إطار الإنتاج الممتاز والمهم والمتألق، طبعاً بغض النظر عن بعض الأعمال التي تنتج بعيداً عن المهنية. ويشارك في العمل وهو من إنتاج شركة قبنض، ومن إخراج محمد زهير رجب عدد كبير من النجوم:

ضباح جزائري، رنا شميس، سوزان نجم الدين، صفاء سلطان، نظلي الرواس، إمارات رزق، ديمة الجندي، رنا ريشة، روعة السعدي، فايز قزق، تيسير إدريس، عبدالفتاح مزين، محسن غازي، جلال شموط، محمد حداقي، كرم الشعراني، وائل زيدان، فاتح سلمان، رضوان عقيلي، جمال العلي، علي كريم، نزار أبو حجر، أمانة والي، غادة بشور، صالح الحايك، وآخرون.