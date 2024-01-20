«موشنجيت دبي» يعيد تقديم «إيلومينايت»

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن ((موشنجيت دبي)) عودة عرض ((إيلومينايت)) المسرحي، الذي انطلق الأربعاء الماضي ويستمر حتى 10 مارس المقبل، بمسرح هوليوود.
وذلك استجابةً للطلب الكبير من جانب الجمهور، حيث سيأخذ الزوّار إلى عالم من العجائب، بعروض الحركات الهوائية الرائعة المُقاوِمة للجاذبية، والمؤثرات البصرية المدهشة، والرقصات الحماسية المذهلة.
وتأتي عودة ((إيلومينايت)) إلى مسرح هوليوود، بعد النجاح الكبير الذي شهده في نسخته الماضية، بما يعكس التزام موشنجيت دبي المتواصل بتوفير تجارب ترفيهية استثنائية لزواره من جميع الأعمار.
إذ سيُقدم العرض مرة أخرى، ليأخذ الضيوف في تجربةٍ فريدة، ملؤها الحماس وروح المغامرة والعجائب.
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