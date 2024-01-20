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«موشنجيت دبي» يعيد تقديم «إيلومينايت»

1/20/2024 7:19:23 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن ((موشنجيت دبي)) عودة عرض ((إيلومينايت)) المسرحي، الذي انطلق الأربعاء الماضي ويستمر حتى 10 مارس المقبل، بمسرح هوليوود.

وذلك استجابةً للطلب الكبير من جانب الجمهور، حيث سيأخذ الزوّار إلى عالم من العجائب، بعروض الحركات الهوائية الرائعة المُقاوِمة للجاذبية، والمؤثرات البصرية المدهشة، والرقصات الحماسية المذهلة.

وتأتي عودة ((إيلومينايت)) إلى مسرح هوليوود، بعد النجاح الكبير الذي شهده في نسخته الماضية، بما يعكس التزام موشنجيت دبي المتواصل بتوفير تجارب ترفيهية استثنائية لزواره من جميع الأعمار.

إذ سيُقدم العرض مرة أخرى، ليأخذ الضيوف في تجربةٍ فريدة، ملؤها الحماس وروح المغامرة والعجائب.

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