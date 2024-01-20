تصاميم ومنتجات مستلهمة من السينما بأيدٍ إماراتية

تصاميم مميزة ومنتجات مبتكرة مستوحاة من جماليات السينما وروائع محمية المرموم الصحراوية تحمل بصمات نخبة من الفنانين والمصممين الإماراتيين وأصحاب المواهب، قدمتها هيئة الثقافة والفنون في دبي ((دبي للثقافة)) ضمن فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان ((المرموم:

فيلم في الصحراء)) الذي يختتم اليوم، بعد عرض أكثر من 70 فيلماً روائياً إلى جانب تشكيلة عروض وورش عمل وجلسات متنوعة تضيء على صناعة السينما، ويأتي ذلك في سياق التزامات الهيئة الرامية إلى دعم المبدعين الناشئين في الدولة، ومنحهم مساحات خاصة في المهرجان لعرض ابتكاراتهم، وهو ما يصب في إطار تعزيز قوة الصناعات الثقافية والإبداعية في الإمارة.

حملة

في نسخة المهرجان الحالية التي تدعم الدورة الرابعة من حملة السياحة الوطنية الداخلية ((أجمل شتاء في العالم))، تتجلى جماليات صناعة الخوص.

حيث استلهمت الفنانة حصة الزرعوني منها تفاصيل ((ثيمة المهرجان)) التي تبرز ما تتفرد به منتجات ((الخوص)) من دقة وجماليات وألوان نابضة بالحياة، وجسدتها حصة ضمن مساحات مختارة في مقر الحدث بهدف إبراز روائع الحرفة التقليدية التي تعبر من خلالها عن روح ((المرموم:

فيلم في الصحراء)) وما يقدمه من سرد للعديد من القصص والحكايات النابعة من المجتمع المحلي، وتحتفي في الوقت نفسه بمجموعة من عناصر الثقافة المحلية المهمة، لتشكل هذه التصاميم تمثيلاً بصرياً جذاباً للتراث الإماراتي يتناغم مع روح المهرجان وموضوعاته المتنوعة.

فيما تولت كل من المصممات آمنة بن بشر ودنى عجلان ودانية عجلان، اللواتي أسسن استوديو ((ون – ثيرد))، مهمة تصميم درع المهرجان التكريمي ((جذور المرموم)) المستوحى من طبيعة محمية المرموم الصحراوية وما تمتاز به من تنوع بيولوجي فريد وتراث ثقافي غني.

ويمزج تصميم الدرع بين أناقة وشفافية الكريستال وصلابة النحاس، بينما تعكس الجذور المتصلة بقاعدته أهمية الارتباط بالماضي والتراث والقيم المحلية والهوية الوطنية، كما تمثل الجهود المبذولة للمحافظة على منطقة المرموم ودعم توازن النظام البيئي.

وخصصت ((دبي للثقافة)) في موقع المهرجان ركناً لعرض تشكيلة منتجات فريدة تكشف عن إبداعات المواهب المحلية، ومن بينها مجموعة مختارة من القصص ودفاتر الرسم التي استلهمها الفنان عبدالله المنصوري من خيال الأطفال أثناء ممارستهم لألعاب مختلفة، وتعرض علامة ((نيون كمل)) تشكيلة ((بلايز)) تحمل تصاميم متنوعة مستوحاة من صناعة السينما ومجالاتها.

وكذلك من الكثبان الرملية التي تمتاز بها منطقة المرموم، وتسعى العلامة عبر مجموعاتها المتنوعة إلى دمج التقاليد والتصاميم العصرية، وتركز فيها على مكانة الإبل في الثقافة العربية.

وتقدم ريان الحمادي تصاميم خاصة لحقائب ((أرابيان أوريكس)) و((الغزال))، تبرز من خلالها جماليات منطقة المرموم، بينما تعرض الفنانة ريم المزروعي المعروفة باسم ((رالما)) حقيبة يد مصنوعة من القطن، بالإضافة إلى دفتر ملاحظات بغلاف صلب يحمل في جهته الخلفية شعار المهرجان، حيث تحرص ريم في أعمالها على إبراز الثقافة المحلية وتقديمها ضمن قوالب فنية مبتكرة.

شغف

في المقابل، تكشف تصاميم الفنانة سلامة الفلاسي عن شغفها بعوالم الصقور والخيول التي تعد رموزاً مهمة في الثقافة المحلية، حيث تقدم ضمن المهرجان عقد ((لجام عربي)) المزين بحبات من اللؤلؤ وقطع الذهب.

كما تعرض قطعة ((صقر الأحداث)) وتعبر من خلالها عن عظمة طائر الصقر. فيما تقدم الفنانة شما الفلاسي تشكيلة ((السترة)) المصنوعة من القماش، والمستوحاة من صورة آسرة لطائر الحبارى تم التقاطها في محمية المرموم الصحراوية، وتبرز من خلالها جهود الدولة في المحافظة على الحياة البرية.

شراكة

ويقام المهرجان الذي يرفع شعار ((قصص ترويها الطبيعة)) بالشراكة مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة في دبي، وهي: لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي الشريك الرئيس للمهرجان، و((بكل فخر من دبي))-إحدى مبادرات براند دبي- شريك المأكولات والمشروبات، والشركاء الإعلاميون وهم: ((دبي للإعلام)) و((مجلس الإمارات للإعلام)) و((منصة أوان الرقمية))، وداعمو المهرجان:

بلدية دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وشرطة دبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، والدفاع المدني، ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وهلا تاكسي (كريم)، وداعمو المحتوى وهم: فوكس سينما، وصندوق الوطن، وفيجن، وجاما للهندسة، وراين دانس، ومركز راشد لأصحاب الهمم، ومركز الجليلة لثقافة الطفل، ومركز محمد بن راشد للفضاء، ومركز عكاس للفنون البصرية.