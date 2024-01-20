علي العزيزي يحجز أولى بطاقات نهائي بطولة فزاع لليولة

حجز علي العزيزي أولى بطاقات التأهل إلى النهائي في الحلقة التاسعة من برنامج الميدان 19، والنسخة الـ 24 لبطولة فزاع لليولة، التي تنظمها إدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وهي البطولة الأكبر والأكثر شمولية من نوعها في نشر وغرس الموروث الشعبي، وتشهد مشاركة وتنافساً قوياً طمعاً بالفوز بكأس فزاع الذهبي، والتي تقام فعالياتها على أرض قلعة الميدان في القرية التراثية في المرموم.

قدم الحلقة راشد الخاصوني مدير إدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وتم بثها مباشرة عبر شاشة قنوات سما دبي، ومن خلال أثير إذاعة الأولى 107.4 إف إم.

جاء تفوق علي العزيزي على حساب عبدالله الفلاحي، بنتيجة 85 درجة مقابل 15 درجة، في ليلة شهدت تفوّق العزيزي بفارق مريح، والذي بات على بعد خطوة من تحقيق حلم التتويج بكأس فزاع الذهبي.

انطلق المتنافسان مع عرض اليولة الذي قدما فيها فاصلاً من المهارات المميزة، وتحديداً في عملية الفر، وسط تفاعل كبير من الجماهير الحاضرة على المدرجات بأعداد متزايدة مع دخول المنافسات مراحل الحسم، ومنح خليفة بن سبعين الذي يقوم بتحكيم هذه المسابقة، الـ 25 علامة لصالح علي العزيزي.

وفي سؤال الموروث تمكن العزيزي من الإجابة بشكل صحيح، ليسجل في رصيده 10 علامات إضافية. أما في تحدي السباحة الذي زادت مسافته لتصبح 50 متراً، ويقام في وقت سابق في مجمع حمدان الرياضي، تفوق العزيزي أيضاً، ليكسب 15 علامة.

وفي عدّ القصيد، الذي يقوم بالتحكيم عليه، الشاعر سعد بن مرزوق الأحبابي، تمكّن العزيزي أيضاً من الحصول على علامتها.

وكان الترقب بعد ذلك لتحدي الرماية، حيث انطلق المتنافسان لمسافة 15 متراً على مسرح الميدان لإصابة الأهداف بسلاح السكتون التي زادت مسافتها إلى 20 متراً، وفيها تفوق الفلاحي ليفتتح رصيده بـ 15 علامة.

وفي سباق الهجن الذي زادت مسافته ليصبح 600 متر وأُقيم على مضمار المرموم بالتعاون مع نادي دبي لسباقات الهجن في نفس موقع البطولة، تفوّق العزيزي ليكسب 20 علامة.

اعتبرت نتالي جوزيف أواديسيان، مدير إدارة الإذاعات، مدير الإعلام والاتصال المؤسسي ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن تنوع التحديات التراثية التي تتضمنها بطولة فزاع لليولة، هو عامل ضمان لاستدامتها، معتبرة أن ما تقدّمه البطولة في كل عام من تحديات ومحتوى، هو ركيزة أساسية في زيادة جمهورها ومتابعيها.

وتابعت أواديسيان: عراقة البطولة والاسم الذي تحمله جعلتنا نسخر كل جهودنا في إظهارها بالشكل الذي يليق بها، ولذلك تعمل اللجنة المنظمة للبطولة في إطارين الأول هو تدريب وتهيئة اليولة لتقديم أداء متميز على أعلى درجات المنافسة، والثاني هو التغطية الإعلامية للجهود المبذولة من قبل المشاركين ليكونوا قدوة للناشئة الذين يتابعونهم ويعتبرونهم بمثابة قدوة لهم، وهو الهدف الذي نسعى إليه في تقديم جيل جديد من أبناء البلاد متمسكين بموروثهم الشعبي وقيمهم الأصيلة.

ضيف

حلّ الفنان معضد الكعبي ضيفاً على الحلقة التاسعة من برنامج الميدان 19، وهو أحد خريجي برنامج ((نجم الخليج)) على تلفزيون دبي، وعاشق للفن الإماراتي الأصيل، حيث قدّم أغنية ((جروحي)) وتفاعل معها الجمهور الكبير الذي غصّت بها مدرجات الميدان.

وعبّر علي العزيزي عن سعادته بوصوله إلى نهائي كأس فزاع الذهبي، وقال: قدمت من مدينة العين في نفس السيارة مع عبدالله الفلاحي حيث تجمعني به صداقة عميقة، اكتملت وأصبحت أكثر نضجاً بوجودنا معاً ببطولة فزاع لليولة، لذلك ليس هناك فائز وخاسر بيننا، الأهم أننا مثّلنا مدينة العين بشكل مشرّف، وفي هذه البطولة الغالية على قلوب الجميع الكل فائز.