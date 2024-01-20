مكتبة محمد بن راشد ومسرح دبي ينظمان دورات متخصصة

في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الثقافة الفنية والمسرحية على صعيد المنطقة، وضمن برنامجها المجاني لفعاليات المسرح، تعلن مكتبة محمد بن راشد، بالتعاون مع مسرح دبي الوطني، عن تنظيم سلسلة من الدورات التدريبية المتخصصة في فن الأداء المسرحي.

والتي ستمتد على مدار أشهر يناير وفبراير ومارس 2024، وتشمل مجموعة متنوعة من الورش الفنية التي تستهدف تطوير مهارات المشاركين في مجالات مختلفة من الفن المسرحي.

وتبدأ أولى سلسلة البرنامج التدريبي بدورة ((تجارب الأداء المسرحي)) بإشراف المدربة انتصار عيسى، وذلك يوم الثلاثاء المقبل الموافق 23 من الشهر الجاري، وتستمر حتى الخميس الموافق 25 يناير، وتركز الدورة بشكل خاص على أداء الممثل المسرحي، مع التأكيد على أهمية التجريب والتفاعل الديناميكي على خشبة المسرح.

وسيحصل المشاركون على فرصة فريدة لاكتساب مهارات فنية متقدمة، وأداء أعمال إبداعية تعرض أمام الجمهور أو ضمن مجموعات صغيرة، بما يسهم في تعزيز مهاراتهم وقدراتهم التعبيرية والإبداعية والتواصلية في مجال التمثيل المسرحي.

وخلال يومي 13 و14 فبراير المقبل، تنظم مكتبة محمد بن راشد دورة ((قراءة النص المسرحي)) بإشراف المدرب عمر غباش، حيث سيتمكن المشاركون من قراءة النص المسرحي وتخيّل الشخصيات أو تقمّص دور المخرج، من خلال تجربة نظرية وعملية لاندماج الفنان المسرحي في مكان وزمان وشخصيات العمل المسرحي.

وفي الدورة الثالثة من ورش تجارب الأداء المسرحي، تستضيف المكتبة، يوم 23 مارس، ورشة ((الإلقاء المسرحي)) بإشراف الفنان ماهر صليبي.

حيث ستركز على أهمية الإلقاء المسرحي ودوره كعنصر حيوي لنقل رسالة العمل الفني ولتوصيل المشاعر والأفكار والحركات الفنية بفاعلية على خشبة المسرح. وسيتعلم المشاركون في الورشة كيفية إتقان أسلوب الأداء المسرحي، وتوظيف الصور البصرية والسمعية بشكل فعّال لتحقيق نجاح العمل المسرحي.

وتسهم مكتبة محمد بن راشد من خلال هذه الفعاليات بدور محوري في تعزيز الحياة الثقافية والفنية والحراك الثقافي على الصعيد الوطني، وإلهام جيل جديد من الفنانين والمبدعين بما يدعم النهضة التنموية الشاملة في جميع القطاعات على مدار الخمسين عاماً المقبلة، ويعزز مكانة إمارة دبي كمركز ثقافي رائد على صعيد المنطقة والعالم.

ويمكن لجمهور مكتبة محمد بن راشد الاطلاع على مزيد من التفاصيل والمعلومات حول برنامج ورش العمل والندوات والفعاليات المقامة على مدار العام والتسجيل فيها وحضورها مجاناً، من خلال الموقع الرسمي الإلكتروني mbrl، ومتابعة مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمكتبة.