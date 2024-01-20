السعودية تواجه قيرغيزستان وعُمان أمام تايلاند اليوم

يتطلّع المنتخب السعودي إلى حسم بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من كأس آسيا لكرة القدم في قطر، عندما يلتقي قيرغيزستان اليوم على ملعب أحمد بن علي في الجولة الثانية من المجموعة السادسة، في حين تسعى عُمان إلى تعويض خسارتها الأولى عندما تلاقي تايلاند ضمن المجموعة ذاتها. واستهل الأخضر مشواره في البطولة بفوز بشق الأنفس لكن مستحق على عُمان 2 - 1.

تقدّمت عُمان في أول ربع ساعة بفضل ركلة جزاء سجلها صلاح اليحيائي، وظلت متقدمة حتى قبل ربع ساعة من نهاية المباراة عندما أدرك البديل عبدالرحمن غريب التعادل بعد مجهود فردي رائع داخل منطقة الجزاء، قبل أن يمنح قائد السعودي علي البليهي فوزاً دراماتيكياً لفريقه في الوقت البدل عن ضائع. قدّم المنتخب السعودي أداءً جيداً خصوصاً في الشوط الثاني بعد صدمة هدف التقدم في مرماه.

وفي المباراة الثانية على استاد عبدالله بن خليفة ضمن المجموعة ذاتها، تلتقي عمان تايلاند، وأظهر المنتخب العماني قتالية عالية في مواجهة نظيره السعودي لكن التعب أدرك لاعبيه في الدقائق الأخيرة، فدفعوا الثمن وهو ما أشار إليه مدربه برانكو ايفانوفيتش بقوله: ((الإرهاق هو أحد الأسباب الرئيسة لخسارتنا المتأخرة)).

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