الجهاز الفني لـ «الأبيض» يدرس إيران قبل مواجهة الحسم الآسيوي

يواصل منتخبنا الوطني لكرة القدم، التحضير للقاء المنتخب الإيراني في الجولة الثالثة من مرحلة مجموعات كأس آسيا في قطر، والمقرر إقامته على ملعب استاد المدينة التعليمية في السابعة من مساء بعد غد الثلاثاء بتوقيت الإمارات، ويعمل الجهاز الفني لمنتخبنا بقيادة المدرب البرتغالي باولو بينتو، على تحضير اللاعبين بصورة مناسبة لخوض اللقاء المهم في آخر جولات المجموعة الثالثة، خاصة وأن المباراة تكتسب أهمية كبيرة من واقع أنها أصبحت الفيصل النهائي في تأهل ((الأبيض)) إلى الدور ثمن النهائي، بعدما حسمت إيران بطاقة التأهل الأولى للمجموعة، بفوزها على هونغ كونغ 1 - 0.

ضمن الجولة الثانية على ملعب إستاد خليفة الدولي في الدوحة مساء أول من أمس، لتنفرد إيران بصدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، بعدما سبق وفازت على فلسطين 4 - 1 في الجولة الأولى، بينما يحتل منتخبنا المركز الثاني برصيد 4 نقاط من الفوز على هونغ كونغ 3 - 1 في الجولة الأولى، والتعادل مع فلسطين 1-1 في الجولة الثانية، وتحتل فلسطين المركز الثالث بنقطة وحيدة، وخرجت هونغ كونغ من حسابات التأهل باحتلالها المركز الرابع الأخير دون نقاط.

نتيجة

يسابق بينتو وجهازه المعاون، الزمن لتجهيز بديل المدافع خليفة الحمادي، الذي لن يكون متاحاً للمشاركة في لقاء إيران، بعد تعرضه للطرد بالبطاقة الحمراء المباشرة في مباراة ((الأبيض)) وفلسطين.

ويملك المدرب مجموعة من الخيارات سيفاضل بينها لاختيار اللاعب الأكثر جاهزية، ويقوم الجهاز الفني حالياً، بدراسة المنتخب الإيراني من خلال مشاهدة فيديو لمباراتيه أمام فلسطين وهونغ كونغ، للتعرف أكثر على المنافس، ووضع الخطة الفنية المناسبة لخوض اللقاء.

وتحقيق النتيجة التي تكفل لـ((الأبيض)) الحصول على إحدى بطاقات التأهل إلى الدور ثمن النهائي، خاصة وأن منتخبنا لن يكون أمامه سوى الفوز أو التعادل للتأهل لتجنب الدخول في أي حسابات تفرضها نتيجة المواجهة الثانية في المجموعة، والتي تجمع بين فلسطين وهونغ كونغ في نفس توقيت مباراتنا وإيران، أما حال الخسارة، فسيكون على ((الأبيض)) انتظار نتائج باقي المجموعات الست، لحسم بطاقات التأهل التي يحصل عليها أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث.

فرصة

من جانبه، اعتبر حسين غلوم لاعب الشارقة والمنتخب الوطني السابق، أن منتخبنا يملك حظوظاً جيدة للتأهل إلى الدور ثمن النهائي، مؤكداً أن ((الأبيض)) تعثر بالتعادل مع فلسطين في الجولة الثانية، وأن منتخبنا تأثر كثيراً بطرد لاعبه خليفة الحمادي، ما اضطره لإكمال المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 35، وأشاد بالروح القتالية التي أكمل بها لاعبو الإمارات تلك المواجهة الصعبة.

ورأى أن الخروج بنقطة التعادل، نتيجة إيجابية في ظل ظروف المباراة، خاصة وإنها أبقت على حظوظ ((الأبيض)) قوية في الوصول إلى الدور ثمن النهائي، وشدد على أن اللاعبين مطالبون بالاستمرار بنفس الروح والأداء بتركيز كامل طوال 90 دقيقة، للخروج بالنتيجة الإيجابية التي تضمن تحقيق منتخبنا الوطني لهدفه، والوصول إلى المرحلة التالية.

كفاءة

وعن توجيه البعض لسهام النقد للمدرب بينتو بسبب تغييراته خلال المباراة بعد طرد خليفة الحمادي، أكد غلوم أن المدرب لم يخطئ في تبديلاته، وأن سهام النقد أغلبها طالبت بمشاركة علي مبخوت، وقال: ((مع احترامي لإمكانات وكفاءة مبخوت، إلا أنه لم يكن يصلح لخوض تلك المباراة، خاصة بعد طرد خليفة الحمادي.

لأن منتخبنا كان يحتاج إلى مهاجمين يجيدون الأدوار الدفاعية، ومبخوت لاعب مهاري وهداف من طراز فريد، إلا إنه لن يستطيع القيام بالدور الدفاعي، الذي يجيده سلطان عادل، وهو لاعب سيكون له مستقبل كبير وواعد، وقدم أداءً قوياً على أرض الملعب سواء أمام هونغ كونغ أو فلسطين.

ولكن ما يؤخذ على المدرب هو استعجاله في إجراء التغييرات، وخاصة الأخير عندما دفع باللاعبين علي سالمين وحارب عبدالله وزايد سلطان منذ الدقيقة 66، وكان عليه الانتظار قليلاً وعدم الاستعجال)).

أمنية

واختتم غلوم قائلاً: ((يتفق الجميع على أن مباراتنا مع إيران ستكون غاية في الصعوبة، رغم حسم إيران لبطاقة التأهل الأولى عن المجموعة الثالثة، لأنها ستحاول حسم المركز الأول، وفي المقابل، منتخبنا ليس سيئاً كما يعتقد البعض، وهناك ظروف غيرت مجرى مباراته الأخيرة مع فلسطين، مع التأكيد أن حكم المباراة لم يخطئ في قراري ركلة الجزاء وطرد خليفة الحمادي.

وهذه أمور واردة في كرة القدم، والمطلوب الاستمرار في مساندة ودعم (الأبيض)، ونتمنى التوفيق لمنتخبنا والخروج ببطاقة التأهل المباشر إلى الدور ثمن النهائي، وأنا أشكر اللاعبين على جهودهم أمام فلسطين، وفي مقدمتهم الحارس العملاق خالد عيسى، الذي كان ورقة رابحة لخروجنا بالتعادل من تلك المباراة)).

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز