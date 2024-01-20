كاميرون يقترب من لقب «هيرو دبي ديزرت» للغولف

(MENAFN
- Al-Bayan)
اقترب اللاعب كاميرون يونغ من الفوز بلقب النسخة الـ35 من بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك للغولف، بحفاظه أمس على صدارة جدول الترتيب، في حين صعد المدافع عن لقب البطولة، روري ماكلروي إلى المركز الثاني بعد أداء رائع على أرض ملعب المجلس في نادي الإمارات للغولف.
وشهدت منافسات الجولة أداءً متقلباً لكاميرون يونغ، الذي واجه بعض الصعوبات في الحفرتين السابعة والثامنة، لينهي اللقاء بضربة واحدة تحت المعدل ويدخل المنافسات الختامية من البطولة برصيد 14 ضربة تحت المعدل ويزيد من حظوظه في تحقيق اللقب الأول له على الإطلاق ضمن جولة دي بي وورلد.
أما المركز الثاني في الجولة، فكان من نصيب كل من أدريان ميرونك والمصنّف الثاني عالمياً روري ماكلروي، بإجمالي 12 ضربة تحت المعدل.
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز
MENAFN20012024000110011019ID1107745993
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.