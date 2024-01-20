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كاميرون يقترب من لقب «هيرو دبي ديزرت» للغولف

1/20/2024 7:19:22 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

اقترب اللاعب كاميرون يونغ من الفوز بلقب النسخة الـ35 من بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك للغولف، بحفاظه أمس على صدارة جدول الترتيب، في حين صعد المدافع عن لقب البطولة، روري ماكلروي إلى المركز الثاني بعد أداء رائع على أرض ملعب المجلس في نادي الإمارات للغولف.

وشهدت منافسات الجولة أداءً متقلباً لكاميرون يونغ، الذي واجه بعض الصعوبات في الحفرتين السابعة والثامنة، لينهي اللقاء بضربة واحدة تحت المعدل ويدخل المنافسات الختامية من البطولة برصيد 14 ضربة تحت المعدل ويزيد من حظوظه في تحقيق اللقب الأول له على الإطلاق ضمن جولة دي بي وورلد.

أما المركز الثاني في الجولة، فكان من نصيب كل من أدريان ميرونك والمصنّف الثاني عالمياً روري ماكلروي، بإجمالي 12 ضربة تحت المعدل.

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