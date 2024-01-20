مباراتان في افتتاح «دولية غنتوت للبولو» اليوم

(MENAFN
- Al-Bayan)
تقام اليوم بملاعب نادي غنتوت مباراتان في افتتاح بطولة الإمارات الدولية للبولو، والتي تقام برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس نادي غنتوت لسباقات الخيل والبولو، ويلتقي فريقا بن دري وAM ، ويلعب أبوظبي مع لامار.
تقام البطولة بدعم مجلس أبوظبي الرياضي، وبالتنسيق مع اتحاد البولو، بمشاركة 6 فرق.
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز
MENAFN20012024000110011019ID1107745992
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.