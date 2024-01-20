Sunday, 21 January 2024 04:45 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مباراتان في افتتاح «دولية غنتوت للبولو» اليوم

1/20/2024 7:19:22 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تقام اليوم بملاعب نادي غنتوت مباراتان في افتتاح بطولة الإمارات الدولية للبولو، والتي تقام برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس نادي غنتوت لسباقات الخيل والبولو، ويلتقي فريقا بن دري وAM ، ويلعب أبوظبي مع لامار.

تقام البطولة بدعم مجلس أبوظبي الرياضي، وبالتنسيق مع اتحاد البولو، بمشاركة 6 فرق.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN20012024000110011019ID1107745992

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث