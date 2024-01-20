مباراتان في افتتاح «دولية غنتوت للبولو» اليوم

تقام اليوم بملاعب نادي غنتوت مباراتان في افتتاح بطولة الإمارات الدولية للبولو، والتي تقام برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس نادي غنتوت لسباقات الخيل والبولو، ويلتقي فريقا بن دري وAM ، ويلعب أبوظبي مع لامار.

تقام البطولة بدعم مجلس أبوظبي الرياضي، وبالتنسيق مع اتحاد البولو، بمشاركة 6 فرق.

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