«سيلفر ليدي» لجودلفين نجمة «بطولة كيب فيردي»

تواصلت الإثارة والقوة في سابع أمسيات ((كرنفال سباقات دبي))، على مضمار ميدان العالمي، برعاية ((موانئ دبي العالمية - دي بي ورلد))، إذ توجت ((سيلفر ليدي)) لجودلفين بلقب ((بطولة كيب فيردي))، ليحتفظ بذلك الاسطبل الأزرق الملكي بلقب البطولة.

وشهد الأمسية الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات لسباق الخيل، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل، والشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، والشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس إدارة هيئة رعاية شؤون الخيل في مملكة البحرين الشقيقة.

كما حضر السباق المهندس محمد سعيد الشحي، المدير العام لمكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، عضو مجلس الإدارة، المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، مدير سباقات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، واللواء الدكتور محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل، ومحمد الأحمد المدير العام لمضمار جبل علي.

الشوط الأول

اقتنص ((الواري)) لـ((الرحماني للسباقات)) لقب الشوط الأول ((بي آند أو ماريناز)) المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1600 متر على المسار الرملي البالغة قيمة جوائزه 100 ألف درهم، بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب أحمد المحيربي، مسجلاً زمناً قدره 1:48.93 دقيقة وبفارق 3 أطوال ونصف الطول عن ((ضياء)) لـ((اسطبلات ليوا)) بقيادة الفارس ساندرو بايفا وإشراف المدرب محمد دقاش.

الشوط الثاني

ظفر ((العربد)) لناصر عسكر بلقب الشوط الثاني ((وي ون)) لمسافة 1200 متر على المسار العشبي البالغة قيمة جوائزه 165 ألف درهم، بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب مصبح المهيري، مسجلاً زمناً قدره 1:09.94 دقيقة وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن ((شندغة)) لأحمد غليطة المهيري بقيادة الفارس سام هتشكوت وإشراف المدرب دووج واتسون.

الشوط الثالث

حقق ((مستر كافو)) لسلطان علي لقب الشوط الثالث ((مجمع الصناعات الوطنية)) لمسافة 1200 متر على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزه 190 ألف درهم، بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش، مسجلاً زمناً قدره 1:12.14 دقيقة وبفارق طول وثلاثة أرباع الطول ((مجير)) لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب مايكل كوستا.

الشوط الرابع

خطف ((فرانز كافكا)) لحمدان سلطان علي السبوسي لقب الشوط الرابع ((دبي التجارية)) لمسافة 1900 متر على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 190 ألف درهم، بقيادة الفارس سيف البلوشي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش، مسجلاً زمناً قدره 1:55.45 دقيقة وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن ((ليزر جايدد)) لـ((فيكتورياس)) بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدربين سايمون وإد كريسفورد.

الشوط الخامس

اقتنصت ((منامة غولد)) لـ((فيكتورياس)) لقب الشوط الخامس ((كوكو بيتش ستيكس)) المخصص للمهرات لمسافة 1600 متر على المسار الرملي برعاية ((ميناء جبل علي)) البالغ قيمة جوائزه 300 ألف درهم، بقيادة الفارس ادري دي فريز وإشراف المدرب فوزي ناس، مسجلة زمناً قدره 1:38.40 دقيقة وبفارق 9 أطوال وربع الطول عن ((لهفتي)) لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب مايكل كوستا.

الشوط السادس

توجت ((سيلفر ليدي)) لجودلفين بلقب الشوط السادس ((بطولة كيب فيردي)) المخصص للمهرات والأفراس لمسافة 1600 متر ((الفئة الثانية)) على المسار العشبي برعاية ((دي بي ورلد دول مجلس التعاون الخليجي)) البالغ قيمة جوائزه 850 ألف درهم، بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلة زمناً قدره 1:34.57 دقيقة وبفارق رقبة عن ((إنغليش روز)) لجودلفين أيضاً بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي. وقال المدرب شارلي آبلبي إن الوجهة القادمة لـ((سيلفر ليدي)) هي السباقات الأمريكية، فيما ستشارك ((إنغليش روز)) في سباق ((بلانشين)) الشهر القادم.

الشوط السابع

اقتنص ((مستريوس نايت)) لجودلفين لقب الشوط السابع ((المنطقة الحرة لجبل علي - جافزا)) لمسافة 1400 متر على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 210 آلاف درهم، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 1:22.24 دقيقة وبفارق 4 أطوال عن ((نبراس باشن)) لسعيد حميد الطاير بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب إسماعيل محمد.

الشوط الثامن

ظفر ((إمبريال إمبير)) لـ((تتش جولد للسباقات)) بلقب الشوط الثامن ((منطقة دبي للسيارات)) لمسافة 1600 متر على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزه 190 ألف درهم، بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار، مسجلاً زمناً قدره 1:38.34 دقيقة وبفارق 8 أطوال وربع الطول عن ((ماستر سيرجنت)) لـ((نقابة بورسلي للسباقات)) بقيادة الفارس جول موبيان وإشراف المدرب راشد بورسلي.

الشوط التاسع

حقق ((ماونت تامبورا)) لناصر عسكر لقب الشوط التاسع ((دي بي ورلد لوجستكس - دول مجلس التعاون الخليجي)) لمسافة 2000 متر على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 165 ألف درهم، بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب مصبح المهيري، مسجلاً زمناً قدره 2:02.33 دقيقة وبفارق 3 أطوال ونصف الطول عن ((إزعاج)) لمحمد أحمد علي السبوسي بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

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