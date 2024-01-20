تألق فرسان الإمارات في «دولية قفز الحواجز»

تألق فرسان الإمارات في كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز، والمقامة في نادي العين للفروسية والرماية والغولف تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وحقق فرسان الإمارات المراكز الثلاثة الأولى، في فئة الناشئين وفاز عبدالله الكربي على صهوة جواده ((ديمفيس)) بالمركز الأول بزمن 52.16 ثانية، وحل علي مبخوت الكربي بصحبة الجواد ((بوغبا)) ثانيا بفارق عشرين جزءاً من الثانية ثم محمد الخطيري مع الجواد ((كليوستان دي)) ثالثاً.

وحققت فارسات الإمارات المراكز الأولى في تنسيق المراحل الثنائية وحازت الصدارة لانا أبو زانت بصحبة الجواد ((غاسيس دو هايتس زد))، وجاءت الفارستان فاطمة الملا وسلمى الظاهر بالمركزين الثاني والثالث.

وحقق صدارة فئة الأشبال فارسنا صالح مفرج الكربي بصحبة الفرس ((إسبريسو)) متفوقاً بفارق ثلاث ثوانٍ عن العراقي حمزة الدليمي، وحقق علي الكربي لقب أسرع ثالث مع جواده ((إس كي إس أريزونا توب))، ونال فارسنا خالد الظاهري بصحبة فرسه ((رانا-في)) لقب أسرع زمن لخيول القفز الصغيرة عمر 7 سنوات.

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