منتخب الإمارات وأهلي طرابلس في «دبي للسلة» اليوم

يلتقي منتخب الإمارات لكرة السلة، اليوم مع أهلي طرابلس بصالة النصرفي ثاني مبارياته في بطولة دبي الدولية لكرة السلة الـ33 .

فيما يلعب سلا المغربي مع أهلي بنغازي الليبي، وهومنتمن اللبناني مع سترونغ الفلبيني، وبيروت اللبناني مع الوحدة السوري.

وخسر النصر أمس أمام أهلي بنغازي الليبي 75 - 80 بالمجموعة الأولى، فيما فاز سترونغ الفلبيني على الوحدة السوري 89-67، بالمجموعة نفسها، وفي المجموعة الأولى فاز أهلي طرابلس على هومنتمن اللبناني 93-71، والرياضي اللبناني على سلا المغربي 89-72.

وأكد اللواء ((م)) إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي للسلة أن الفائدة الكبرى من البطولة تكمن في الاحتكاك بمدارس متنوعة في اللعبة، وقال : لا نلتفت إلى النتائج، وما يهمنا هو اكتساب لاعبينا الخبرة من مباريات تضم لاعبين محترفين كباراً، وخاصة ونحن على أبواب استحقاق آسيوي نتطلع من حلاله لتحقيق نتيجة طيبة ،وأشار إلى أن فوز النصرعلى الحكمة اللبناني،في البداية، انتصار لسلة الإمارات.

وشهد حفل افتتاح البطولة تكريم عدداً من نجوم الجيل الذهبي،وذلك بمبادرة من اللواء ((م)) إسماعيل القرقاوي،وهم حمدان سعيد وعبيد مفتاح وأحمد صالح ومحمد عبدالحميد إبراهيم وعبدالحكيم عبدالرحمن الشليبي وهشام سالم وسالم مبارك وأيوب عباس وإبراهيم خلفان وخيام عبدالعزيز وزايد خويدم وقاسم محمد وعادل صقر.

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