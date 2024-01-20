منتخب الإمارات وأهلي طرابلس في «دبي للسلة» اليوم

(MENAFN
- Al-Bayan)
يلتقي منتخب الإمارات لكرة السلة، اليوم مع أهلي طرابلس بصالة النصرفي ثاني مبارياته في بطولة دبي الدولية لكرة السلة الـ33 .
فيما يلعب سلا المغربي مع أهلي بنغازي الليبي، وهومنتمن اللبناني مع سترونغ الفلبيني، وبيروت اللبناني مع الوحدة السوري.
وخسر النصر أمس أمام أهلي بنغازي الليبي 75 - 80 بالمجموعة الأولى، فيما فاز سترونغ الفلبيني على الوحدة السوري 89-67، بالمجموعة نفسها، وفي المجموعة الأولى فاز أهلي طرابلس على هومنتمن اللبناني 93-71، والرياضي اللبناني على سلا المغربي 89-72.
وأكد اللواء ((م)) إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي للسلة أن الفائدة الكبرى من البطولة تكمن في الاحتكاك بمدارس متنوعة في اللعبة، وقال : لا نلتفت إلى النتائج، وما يهمنا هو اكتساب لاعبينا الخبرة من مباريات تضم لاعبين محترفين كباراً، وخاصة ونحن على أبواب استحقاق آسيوي نتطلع من حلاله لتحقيق نتيجة طيبة ،وأشار إلى أن فوز النصرعلى الحكمة اللبناني،في البداية، انتصار لسلة الإمارات.
وشهد حفل افتتاح البطولة تكريم عدداً من نجوم الجيل الذهبي،وذلك بمبادرة من اللواء ((م)) إسماعيل القرقاوي،وهم حمدان سعيد وعبيد مفتاح وأحمد صالح ومحمد عبدالحميد إبراهيم وعبدالحكيم عبدالرحمن الشليبي وهشام سالم وسالم مبارك وأيوب عباس وإبراهيم خلفان وخيام عبدالعزيز وزايد خويدم وقاسم محمد وعادل صقر.
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