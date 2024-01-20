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العروبة بلا هزيمة في 16 مباراة بدوري «الهواة»

1/20/2024 7:19:22 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

واصل فريق العروبة تحقيق الأرقام القياسية بدوري الدرجة الأولى لكرة القدم ((الهواة))، وأنهى الدور الأول للبطولة بلا هزيمة في 16 مباراة، مؤكداً جدارته بلقب ((بطل الشتاء)) ونجح الفريق أمس في تحقيق الفوز الثالث عشر بالدوري، وجاء على ضيفه العربي بنتيجة 2 - 0 أحرز الهدفين كل من الحساني تامبورا ومحمد ديوب في الدقيقتين 76، ((90 + 7)) ليصل إلى 42 نقطة.

وانفرد دبا الحصن بالمركز الثاني بفوزه على التعاون بهدفي البرازيلي جيلمار داسيلفا رافعاً رصيده إلى 34 نقطة بفارق 3 نقاط عن الظفرة الذي تراجع ثالثاً. وأمطر دبا الفجيرة مرمى الرمس برباعية نظيفة، وبهذه النتيجة صعد ((النواخذة)) للمركز الرابع برصيد 26 نقطة بفارق الأهداف عن العربي. وفاز غلف أف سي على الجزيرة الحمراء بهدف رافعاً رصيده إلى 20 نقطة، وتعادل غلف يونايتد والحمرية 1 - 1. ويلتقي اليوم يونايتد مع مسافي، والذيد مع الفجيرة وسيتي مع مصفوت.

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