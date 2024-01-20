العروبة بلا هزيمة في 16 مباراة بدوري «الهواة»

(MENAFN
- Al-Bayan)
واصل فريق العروبة تحقيق الأرقام القياسية بدوري الدرجة الأولى لكرة القدم ((الهواة))، وأنهى الدور الأول للبطولة بلا هزيمة في 16 مباراة، مؤكداً جدارته بلقب ((بطل الشتاء)) ونجح الفريق أمس في تحقيق الفوز الثالث عشر بالدوري، وجاء على ضيفه العربي بنتيجة 2 - 0 أحرز الهدفين كل من الحساني تامبورا ومحمد ديوب في الدقيقتين 76، ((90 + 7)) ليصل إلى 42 نقطة.
وانفرد دبا الحصن بالمركز الثاني بفوزه على التعاون بهدفي البرازيلي جيلمار داسيلفا رافعاً رصيده إلى 34 نقطة بفارق 3 نقاط عن الظفرة الذي تراجع ثالثاً. وأمطر دبا الفجيرة مرمى الرمس برباعية نظيفة، وبهذه النتيجة صعد ((النواخذة)) للمركز الرابع برصيد 26 نقطة بفارق الأهداف عن العربي. وفاز غلف أف سي على الجزيرة الحمراء بهدف رافعاً رصيده إلى 20 نقطة، وتعادل غلف يونايتد والحمرية 1 - 1. ويلتقي اليوم يونايتد مع مسافي، والذيد مع الفجيرة وسيتي مع مصفوت.
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