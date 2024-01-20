الأولمبي يتفوق على السعودية بالدورة الرباعية

(MENAFN
- Al-Bayan)
فاز منتخبنا الأولمبي أمس على ضيفه السعودي بهدفين نظيفين في انطلاق البطولة الودية الرباعية للمنتخبات الأولمبية بملعب ذياب عوانة، استعداداً لكأس آسيا لكرة القدم تحت 23 في قطر.
سجل الهدفين أحمد فوزي وحازم محمد، وشهد المباراة عمر المهيري وإبراهيم النمر، عضوا مجلس إدارة اتحاد الكرة.
وتقام الجولة الثانية للبطولة بعد غد، ويلعب منتخبنا مع العراق والسعودية مع مصر.
من ناحية أخرى يلتقي منتخبنا الوطني للشباب تحت 20 سنة، في السادسة والربع مساء اليوم، مع نظيره اللبناني، في مباراة ودية باستاد نادي الفجيرة، ضمن معسكر ((أبيض الشباب))، استعداداً للمشاركة في التصفيات الآسيوية 2024، ويقود المنتخب المدرب الوطني سليم عبد الرحمن.
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