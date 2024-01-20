الأولمبي يتفوق على السعودية بالدورة الرباعية

فاز منتخبنا الأولمبي أمس على ضيفه السعودي بهدفين نظيفين في انطلاق البطولة الودية الرباعية للمنتخبات الأولمبية بملعب ذياب عوانة، استعداداً لكأس آسيا لكرة القدم تحت 23 في قطر.

سجل الهدفين أحمد فوزي وحازم محمد، وشهد المباراة عمر المهيري وإبراهيم النمر، عضوا مجلس إدارة اتحاد الكرة.

وتقام الجولة الثانية للبطولة بعد غد، ويلعب منتخبنا مع العراق والسعودية مع مصر.

من ناحية أخرى يلتقي منتخبنا الوطني للشباب تحت 20 سنة، في السادسة والربع مساء اليوم، مع نظيره اللبناني، في مباراة ودية باستاد نادي الفجيرة، ضمن معسكر ((أبيض الشباب))، استعداداً للمشاركة في التصفيات الآسيوية 2024، ويقود المنتخب المدرب الوطني سليم عبد الرحمن.

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