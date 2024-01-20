كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور يشهد تتويج «تي 56» برمز «الجير تبع فرخ»

اقتنص ((تي 56)) لفريق ((إف 3 أس)) لقب شوط الرمز للجير تبع - فرخ في انطلاقة قوية لمنافسات فئة الشيوخ من كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور أمس، وجاء ((تي أس 7)) لفريق ((أم 7)) وصيفاً، و((تي 21)) لفريق ((واي أل أس)) ثالثاً.

وفي شوط التلواح الأول للفئة نفسها فاز ((تي 237)) لفريق ((أم 7)) بالمركز الأول، وجاء ((تي 53)) لفريق ((أف 3 أس)) ثانياً يليه ((تي 32)) لفريق ((أف 3 أس)).

وتوج ((تي 18)) لفريق النيف بالمركز الأول لشوط التلواح الثاني للفئة نفسها، وجاء ((تي 15)) لفريق ((أف 3 أس)) ثانياً ثم ((تي 435)) لفريق ((أم 7))

وفي شوط التلواح الأول للجير تبع - جرناس فئة الشيوخ حقق ((تي 153)) لفريق الظفرة فالكون 1 المركز الأول، وجاء ((تي 157)) لفريق الظفرة فالكون 2 وصيفاً، يليه ((تي 32)) لفريق ((أم 7)).

وذهب لقب شوط التلواح الثاني للجير تبع جرناس فئة الشيوخ إلى ((تي 114)) لفريق الظفرة فالكون 1 الذي سيطرت طيوره على المراكز الثلاثة الأولى بعد أن حل ((تي 155)) و((تي 157)) بالمركزين الثاني والثالث. واختتمت منافسات اليوم التاسع بإقامة شوطي الجير تبع فرخ والجير تبع جرناس لفئة العامة الهواة.

وفاز بلقب شوط الجير تبع فرخ ((مبشر)) لحمدان عبيد خلفان المزروعي، وجاء ((تي 82)) لخلفان أحمد ومحمد الحمادي وصيفاً، يليه ((تي 41)) لبطي حمد بطي القبيسي.

وتوج ((تي 1)) لعبد الله راشد سرداح الكتبي بلقب شوط الجير تبع - جرناس للعامة الهواة، وجاء ((تي 124)) لعيد سالم عيد المهيري ثانياً، و((مسكت)) لمحمد سعيد الكتبي ثالثاً.

وتتواصل اليوم منافسات أشواط الشيوخ، حيث تقام 5 أشواط للجير شاهين فرخ، والجير شاهين جرناس، كما تقام منافسات فئة العامة الهواة بإقامة شوط للجير شاهين فرخ وآخر للجير شاهين جرناس.

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