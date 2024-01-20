من يسيطر على معبر رفح؟

سؤال قد يبدو بديهياً، ولكنه مهم جداً حتى تكون الصورة واضحة للجميع، ووقتها سنعرف من هو الصادق ومن هو الكاذب، فيما يتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي مستمر منذ وقوع عملية «طوفان الأقصى» في 7 أكتوبر الماضي، وحتى هذه اللحظة.

لماذا هذا السؤال الآن؟!

الإجابة لأن فريق الدفاع الإسرائيلي الذي ترافع في «12 يناير» أمام محكمة العدل الدولية، ضد الشكوى التي تقدمت بها دولة جنوب أفريقيا متهمة إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة، هذا الفريق زعم أن إسرائيل لم تمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وأن السبب هو مصر التي تسيطر على معبر رفح.

يفترض أن معبر رفح يخضع للسيطرة المصرية الفلسطينية. مصر تسيطر على الجانب المصري من المعبر، في حين تسيطر حكومة حماس على الجانب الفلسطيني. لكن هذه الإجابة كانت صحيحة حتى يوم 7 أكتوبر الماضي، ومع بداية العدوان الإسرائيلي على مجمل قطاع غزة، فقد استهدف كل البشر والحجر، وهكذا فإن معبر رفح من الجانب الفلسطيني صار تحت رحمة القصف الإسرائيلي المستمر، في حين ظلت مصر مسيطرة على المعبر في حدودها فقط.

نتذكر أن إسرائيل أعلنت أكثر من مرة منذ بداية العدوان أنها لن تسمح بإدخال أي شيء لغزة سواء كان ماء أوغذاء أودواء أو كهرباء أو وقوداً، ونتذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعهد بوضوح في اليوم الأول للعدوان أن قطاع غزة سيختلف تماماً، ولن يعرفه سكانه بعد الآن.

ابتداء من 7 أكتوبر، صارت إسرائيل هي المسيطرة الفعلية على كامل قطاع غزة، وتحاصره من البر والبحر والجو، ومنعت دخول المساعدات الإغاثية الإنسانية من الجانب المصري كأحد أسلحة الضغط على المقاومة الفلسطينية.

نتذكر أيضاً أن إسرائيل ماطلت كثيراً في إدخال المواد والمساعدات الإنسانية إلى القطاع قبل أن تخضع للضغط العربي والدولي، لكنها رغم ذلك ظلت «تتلكك» في تقليل المواد الإغاثية وإدخالها بالقطارة، كنوع من الضغط على الفلسطينيين كي يغادروا القطاع تماماً ويصبح جاهزاً للتهويد، وبالتالي التخلص من «صداع قطاع غزة للأبد».

وحسب البيان المصري الذي أصدره ضياء رشوان رئيس هيئة الاستعلامات المصرية مساء يوم الجمعة الماضي للرد على الادعاءات الإسرائيلية، فإن إسرائيل لو كانت صادقة فعلاً في إدخال المساعدات فيمكنها أن تفعل ذلك عبر 6 معابر تربط قطاع غزة مع إسرائيل بخلاف معبر رفح مع مصر.

لكن ربما كان من المهم العودة للوراء قليلاً حتى نفهم حكاية معبر رفح، كما هي على أرض الواقع بعيداً عن الأكاذيب والادعاءات والأوهام.

مصر كانت تدير قطاع غزة حتى احتلاله عام 1967، وفي عام 2005 انسحبت إسرائيل من القطاع، وسيطرت السلطة الفلسطينية عليه، ووقتها تم توقيع ما سمي باتفاق فيلادلفيا، وهو ملحق أمني لاتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل عام 1979، وبموجبه صار المعبر يدار بواسطة مصر والسلطة الفلسطينية مع وجود أوروبي.

وفى عام 2007 انقلبت حركة حماس على السلطة الفلسطينية وسيطرت على قطاع غزة، وبالتالي صارت حماس هي التي تسيطر على الجانب الفلسطيني من المعبر، ومع عمليات العنف والإرهاب والصدام بين حماس والسلطة الفلسطينية انسحب المراقبون الأوروبيون. وظل المعبر يدار عبر مصر وحركة حماس، حتى بدأت الحرب في 7 أكتوبر الماضي لتصبح إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال. وليس سراً أن إدخال المساعدات المصرية والدولية لقطاع غزة يخضع لتفاهمات مصرية إسرائيلية أمريكية.

والبيان المصري قال بوضوح يوم الجمعة الماضي إن شاحنات المساعدات التي تدخل من الجانب المصري تذهب إلى الجانب الإسرائيلي لتفتيشها أولاً، قبل إدخالها للقطاع، وهو ما يعني ببساطة أن إسرائيل هي التي تتحكم في كل ما يتعلق بغزة، من أول المساعدات الشحيحة نهاية بتدمير القطاع على رأس سكانه، والنتيجة هي 30 ألف شهيد ومفقود وأكثر من 60 ألف مصاب وتدمير مبانٍ ومنشآت القطاع وتحويل 1.3 من سكانه إلى نازحين.

تلك هي حكاية معبر رفح.