كان تعادل منتخب الإمارات مع شقيقه الفلسطيني بهدف لكل منهما في الجولة الثانية من دوري المجموعات بكأس آسيا، بمثابة الحفاظ علي ((شعرة معاوية))، التي أبقت أمل الصعود لدور الـ 16 قائماً، ليس لمنتخب الإمارات فحسب، بل لمنتخب فلسطين أيضاً.

وحقيقة الأمر أن الأبيض الإماراتي في هذه المباراة واجه ظروفاً صعبة للغاية في داخل الملعب وخارجه، ففي داخله لعب معظم المباراة بعشرة لاعبين، بعد طرد خليفة الحمادي قلب دفاعه، واحتساب ركلة جزاء، تصدى لها الحارس الهمام خالد عيسى ببراعة، وكان في ما بعد ذلك نجماً للمباراة، بعد أن ذاد ببسالة عن مرماه، ولم تهتز شباكه سوى مرة واحدة، أدرك فيها منتخب فلسطين التعادل بعد هدف السبق، الذي سجله النجم الصاعد سلطان عادل بضربة رأس رائعة، ووجه الصعوبة في هذا النقص العددي كانت مضاعفة، نظراً لفريق منافس تتمثل معظم قوته في روحه القتالية التي لا تبارى مع أي فريق آخر، وتجعله يبذل جهوداً مضاعفة طوال وقت المباراة، وإذا كان هذا هو الحال داخل الملعب.

ففي خارجه كانت مباراة أخرى أشد صعوبة، في مواجهة حشود جماهيرية هائلة تهتف لمنتخب بلادها الذي يؤدي وسط ظروف صعبة للغاية، هذا هو لسان حال منتخب فلسطين وجماهيره بهذه الأوقات العصيبة، والتي يعاني فيها أشد المعاناة.. نعم، لقد واجه منتخب الإمارات كل هذه الظروف القاسية ببسالة، ودافع فيها عن مقدراته وعلمه، وهذا حقه، وخرج بنقطة أبقت له حظوظه في التأهل للدور الثاني.

آخر الكلام

تتبقى للأبيض مباراة ثالثة مع المنتخب الإيراني، وإذا فاز فيها يصعد إلى الأدوار النهائية بصدارة المجموعة، وإذا تعادل أو خسر، لا قدر الله، من الممكن أن يصعد بالمركز الثاني، أو من خلال أفضل أربعة ثوالث. وإذا كان المنتخب الإيراني، الذي صعد فعلياً، بعد فوز باهت على هونغ كونغ بهدف يتيم، يوصف بأقوى فرق المجموعة، إلا أنه مثله مثل أي فريق آخر، قابل للخسارة، وليس على منتخب الإمارات إلا مواجهته بقوة، ومهاجمته، مؤمناً بقدراته التي أبقته حتى الآن بلا خسارة، رغم الظروف الصعبة.