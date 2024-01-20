السودان يجمّد عضويته في «إيغاد»

أعلن السودان رسمياً، أمس، تجميد عضويته في الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا ((إيغاد))، بشكل كامل، بعد قرار سابق بتجميد الانخراط مع المنظمة الإقليمية التي تضم 6 بلدان من شرق القارة السمراء.

وأكدت وزارة الخارجية السودانية، في بيان رسمي، أن الحكومة غير ملزمة، ولا يعنيها كل ما يصدر عن ((إيغاد)) في الشأن السوداني.

يأتي قرار الحكومة السودانية، بعد يوم واحد من القمة التي عقدتها ((إيغاد)) في العاصمة الأوغندية، كمبالا، التي حددت في ختامها أسبوعين، لكل من رئيس مجلس السيادة السوداني، قائد الجيش، عبدالفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو ((حميدتي))، لعقد لقاء مباشر بينهما، لبحث سيناريوهات وقف الحرب المستمرة بينهما منذ منتصف أبريل الماضي.

فيما وضعت ((قمة إيغاد))، جدولاً زمنياً محدداً لخارطة الطريق الأفريقية، تشمل: نشر قوات إقليمية في العاصمة الخرطوم.

وطبقاً للبيان الصادر عن وزارة الخارجية السودانية، فقد بعث البرهان برسالة إلى الرئيس الجيبوتي، إسماعيل عمر قيلي، رئيس الدورة الحالية لـ((إيغاد))، أبلغه فيها قرار حكومة السودان تجميد عضويتها في المنظمة، بسبب ما نوّه به البيان، تجاهل ((إيغاد)) لقرار السودان، الذي نقل إليها رسمياً، الأسبوع الماضي، وقف انخراطه، وتجميد تعامله معها، في أي موضوعات تخص الوضع الراهن في السودان، وإدراج بند حول السودان، وهو ما لم يحدث في قمة المنظمة الاستثنائية الـ42، التي عقدت في أوغندا، الخميس الماضي.

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