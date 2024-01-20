تجارب نووية وتهديدات متصاعدة.. هل تسعى بيونغيانغ للحرب؟

صعدت كوريا الشمالية الخطاب العدائي ضد جارتها الجنوبية، خلال الفترة الماضية، فكثفت تجاربها النووية، وأعلنت إطلاق، واختبار ((أسلحة جديدة))، ما أثار تساؤلات مراقبين حول مدى رغبة بيونغيانغ في بدء حرب، يجيب عليها خبراء تحدثت معهم صحيفة ((واشنطن بوست))، بحسب ما أوردت قناة ((الحرة)).

وأعلنت بيونغيانغ أنها اختبرت ((نظام أسلحة نووية تحت الماء))، رداً على مناورات بحرية مشتركة أجرتها واشنطن وسيئول وطوكيو شاركت فيها حاملة طائرات أميركية تعمل بالدفع النووي.وأفادت وزارة الدفاع الكورية الشمالية، بأن المناورات كانت ((تهدد بشكل خطير أمن)) كوريا الشمالية، مضيفة إنه رداً على ذلك، أجرت بيونغيانغ ((اختباراً مهما على نظامها للأسلحة النووية تحت الماء ((هايل - 5 - 23)) الجاري تطويره في بحر كوريا الشرقي)).

كما أعلن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، أن الجنوب هو ((العدو الرئيس)) لبلاده، وتخلى عن الوكالات المخصصة لإعادة التوحيد والتواصل وهدد بالحرب حتى ولو تعدى الجنوب على (0.001 ملم) من أراضي كوريا الشمالية.

وشهدت الأشهر الأخيرة تدهوراً حاداً في العلاقات المتوترة منذ فترة طويلة بين الكوريتين، حيث تخلى الجانبان عن اتفاقات رئيسية كانت تهدف للحد من التوتر، وقاما بتعزيز الأمن الحدودي وإجراء تمارين على طول الحدود.

ومن المعروف أن النظام الكوري الشمالي يطلق تهديدات طنانة، لكن خطابه أصبح أكثر عدوانية بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة، وهو تحول مثير للقلق يقول بعض المحللين إنه قد يدفعه إلى تبرير استخدام الأسلحة التقليدية أو النووية ضد الجنوب.

في مقال، حذر عالمان بارزان، من أن حسابات زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، قد تغيرت بشكل كبير منذ آخر مرة جلس فيها للمفاوضات النووية، عام 2019. وقال العالم النووي الأمريكي، سيغفريد هيكر: ((يجب أن ننتبه إلى احتمال أن يكون كيم قد اكتشف كيف يمكنه الاستعداد وبدء نوع من الصراع العسكري ويكون قادراً على الإفلات من ذلك)).

وكتب هيكر، وروبرت كارلين، المحلل السابق لشؤون كوريا الشمالية في وكالة المخابرات المركزية، المقال محذرين تحرك جدي لبيونغيانغ نحو الحرب.

وقال كبير الخبراء في شؤون شمال شرق آسيا في المعهد الأمريكي للسلام، فرانك أوم: ((لم تعد كوريا الشمالية ترى أي فائدة في السعي لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة، على الأقل بالشروط التي تضعها إدارة بايدن))، حسبما ذكرت ((واشنطن بوست)).

وأضاف: ((يبدو أن واشنطن وسيئول تعتقدان أن تدابير الردع المعززة، وأساليب الضغط الأخرى، كافية للتخفيف من حدة التوترات المتصاعدة واحتواء أي موقف قد يتحول إلى أزمة)).

ويشير هيكر وكارلين إلى أنه بعد أن عقدت أعلى منظمة عسكرية في البلاد عدداً غير عادي من الاجتماعات، منتصف العام الماضي، دعا كيم إلى الاستعداد لحرب ثورية من أجل تحقيق ((إعادة التوحيد)).

واختتم كيم العام بقوله إن ((الاشتباك الجسدي يمكن أن يحدث ويتصاعد حتى بسبب عامل عرضي بسيط)) بالقرب من الحدود بين الكوريتين.

ويرى الخبراء أن هذا أكثر من التهديد المعتاد، وقال هيكر: ((ما رصدناه الآن خلال العام الماضي هو مجرد دفع الأمور بشكل متزايد في هذا الاتجاه العسكري)).

ويعترف الخبراء على نطاق واسع بوجود خطر واضح ومتزايد لحدوث مواجهة عسكرية محتملة في شبه الجزيرة الكورية ((حتى لو كانت غير مقصودة)).

في حين أن بيونغيانغ تعلم بشكل شبه مؤكد أنها لن تنجو من حرب نووية شاملة، إلا أنها قد تجد طرقاً محدودة لاستخدام سلاح نووي خلال العقد المقبل لتحدي التحالف بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، وفقاً لدراسة أجراها ((المجلس الأطلسي))، نوفمبر الماضي.

ووجدت الدراسة أن ثقة بيونغيانغ المتزايدة في رادعها النووي قد تدفعها إلى إيجاد المزيد من خيارات التصعيد، خاصة إذا تمكنت من إثارة غضب بكين وواشنطن ضد بعضهما البعض.

وقال الخبير العسكري الكوري الشمالي في المعهد الكوري للتحليلات الدفاعية في سيئول، لي هو ريونغ، إن كوريا الشمالية لديها سجل في الاستفادة من حملاتها العسكرية بشكل استراتيجي لكسب تنازلات من الأعداء، كما أن الخطاب التحريضي يساعد في غرس الشعور بالوحدة الوطنية.

وقال رئيس جامعة الدراسات الكورية الشمالية في سيئول، يانغ مو جين، إن كوريا الشمالية لا تزال متخلفة في قدرات الأسلحة التقليدية وتواجه نقصاً مزمناً في الموارد الأساسية مثل الغذاء والوقود الضروريين لاستمرار الحرب.

وأشار إلى أن كوريا الشمالية لم تحصل بعد على الدعم الكامل من الصين وروسيا لبدء حرب جديدة في المنطقة، مضيفاً أن ((زعزعة الاستقرار في شبه الجزيرة الكورية ليس بالضرورة في مصلحة حلفاء كوريا الشمالية، وخاصة الصين)).

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