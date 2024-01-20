كييف: الجيش الأوكراني عاجز عن الهجوم

أكد مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية، أندريه إرماك، أمس، أن الجيش الأوكراني في الجبهة يشكو من عجزه على القيام بأي هجوم، بسبب نقص في الأفراد، والعتاد، والأموال.

وأوضح إرماك، في مقابلة مع صحيفة ((فيغارو))، بالقول: ((في الجبهة، يشكو الجنود من نقص في العديد والعتاد والأموال، ويقولون إنه لم تعد لديهم الفرصة للتقدم)).

واعترف إرماك، بأن روسيا تتفوق في المجال الجوي، بينما تفتقر القوات المسلحة الأوكرانية إلى المقذوفات وأنظمة إطلاق الصواريخ البعيدة المدى ومركبات كسح الألغام. ووفقاً له، فإن الوضع بالنسبة للقوات الأوكرانية في الجبهة كان ((صعباً بلا شك)).

وأكد إرماك صعوبة الوضع بالنسبة للقوات الأوكرانية، التي بدأت تعاني من الفارق الكبير في القدرات والخبرات بالمقارنة مع القوات الروسية.

في وقت سابق، وفي مقابلة مع صحيفة ((موندو)) الإسبانية، وبّخ إرماك، مرة أخرى، الغرب لعدم كفاية إمدادات الأسلحة إلى كييف. كما ذكرت صحيفة ((فاينينشال تايمز))، نقلاً عن مسؤول غربي لم تذكر اسمه، أن أوكرانيا، بعد ((الهجوم المضاد)) الصيفي الفاشل، تغير تكتيكاتها وتتحول إلى ((الدفاع نشط)) في عام 2024. في الوقت ذاته، لوحظ أن هجوم كييف الجديد في الغرب غير متوقع، حتى عام 2025، وفقاً للصحيفة.

في وقت أفادت وزارة الدفاع الأوكرانية، في بيان، على ((تيليغرام))، بأن ((ممثلي أوكرانيا، والولايات المتحدة، أجروا أول تفتيش مشترك للأسلحة التي قدمها شركاء أمريكيون)).

وأجرى التدقيق، دائرة التدقيق الداخلي، التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية، وممثلي القوات المسلحة، جنباً إلى جنب، مع ممثلي وزارة التعاون الدفاعي في السفارة الأمريكية، حيث تم فحص الأرقام التسلسلية، والحالة الفنية، وظروف تخزين الأسلحة.

في الغضون، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن أنظمة الدفاع الجوي، أسقطت 20 مسيّرة أوكرانية خلال الـ24 الساعة الماضية، بالإضافة إلى صاروخ من طراز ((هيمارس)).

وأضافت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أن ((أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 20 مسيّرة أوكرانية في مناطق ليسيتشانسك في جمهورية لوغانسك الشعبية، وبوغدانوفكا، وبيلوغوريفكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية، وجولايا بريستان في مقاطعة خيرسون، بالإضافة إلى إسقاط صاروخ واحد من طراز((هيمارس)).

وذكرت الوزارة أن قوات المدفعية والطيران الروسية تمكنت من إحباط 4 هجمات للقوات الأوكرانية على محور دونيتسك.

وأكدت الوزارة أن خسائر كييف بلغت 95 جندياً أوكرانياً، جنوبي دونيتسك، وثلاث مركبات، بالإضافة إلى مدفعين ذاتيي الدفع من طراز ((أكاسيا)).

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