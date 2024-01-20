الأمم المتحدة: النساء والأطفال الضحايا الرئيسيون بالحرب

أعلنت وكالة الأمم المتحدة المعنية بتعزيز المساواة بين الجنسين أن النساء والأطفال هم الضحايا الرئيسيون بالحرب في غزة، حيث تقتل ما يقدر باثنتين من الأمهات كل ساعة منذ السابع من أكتوبر.

وأضافت هيئة الأمم المتحدة للمرأة أنه نتيجة للصراع الذي دام أكثر من 100 يوم، ربما أصبح ما لا يقل عن 3000 امرأة أرامل ومسؤولات عن إعالة أسر، وربما فقد ما لا يقل عن 10000 طفل آباءهم.

المأوى والأمان

في التقرير الذي صدر أول من أمس، أشارت الهيئة إلى أن من بين سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، هناك 1.9 مليون نازح و((ما يقرب من مليون امرأة وفتاة)) يبحثن عن المأوى والأمان.

وقالت سيما بحوث، المديرة التنفيذية للهيئة، إن هذا ((انعكاس قاس)) للقتال خلال السنوات الخمس عشرة التي سبقت 7 أكتوبر. وأضافت أنه في السابق، كان 67 في المئة من جميع المدنيين الذين قُتلوا في غزة والضفة الغربية من الرجال، وأقل من 14 في المئة من النساء.

وقالت سيما في بيان مصاحب للتقرير: ((مهما كنا نحزن على وضع نساء وفتيات غزة اليوم، فإننا سنحزن أكثر غداً دون مساعدات إنسانية غير مقيدة ودون نهاية للتدمير والقتل)).

وأضافت: ((هؤلاء النساء والفتيات محرومات من الأمان والدواء والرعاية الصحية والمأوى.. إنهن يواجهن المجاعة الوشيكة. والأهم من ذلك كله أنهن محرومات من الأمل والعدالة)).

حقوق المرأة

وبالرغم من تصاعد الأعمال العدائية في غزة، قالت الوكالة إن المنظمات التي تقودها النساء ومنظمات حقوق المرأة تواصل عملها. ووجدت أن 83 في المئة من المنظمات النسائية التي شملها الاستطلاع في قطاع غزة تعمل جزئياً على الأقل، وتركز بشكل أساسي على الاستجابة الطارئة للحرب.

لكن هيئة الأمم المتحدة للمرأة قالت إن تحليلها للتمويل من النداء العاجل من أجل غزة العام الماضي وجد أن 0.09 في المئة فقط من التمويل ذهب مباشرة إلى منظمات حقوق المرأة الوطنية أو المحلية.

وقالت سيما إن هناك حاجة لوصول المزيد من المساعدات إلى غزة، وخاصة للنساء والأطفال، ولإنهاء الحرب.

وأضافت: ((هذا وقت السلام.. نحن مدينون بذلك لجميع النساء والفتيات الإسرائيليات والفلسطينيات. هذا ليس صراعهم. ويجب ألا يدفعوا ثمن ذلك بعد الآن)).

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