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إسرائيليات يقاتلن مع الجيش بغزة

1/20/2024 7:19:21 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

على الحدود بين إسرائيل ومصر، تشارك جنديات إسرائيليات في تسيير دوريات، بينهن ماروم العائدة من خانيونس في قطاع غزة والتي تتحدث عن اندماج أكبر للنساء في الحرب على غزة.

تقول الجندية البالغة 21 عاماً خلال جولة نظمها الجيش الإسرائيلي للصحافيين: ((يمكننا أن نرى التغيير، يمكننا أن نرى تقبل اللواتي يذهبن للقتال)).

وشاركت الشابة لأسبوعين في القتال في مدينة خانيونس . وتقول شانا، وهي قائدة وحدة في كتيبة بارديلاس، إنها نجحت في ((إدخال جندياتها إلى غزة)).

وتضيف شانا بالفرنسية: ((في البداية، نظروا (الرجال) بغرابة بعض الشيء للضفائر البارزة من تحت الخوذ)). وتتابع: ((لكن في نهاية المطاف، نحن جاهزات، لقد تدربنا ونحن مستعدات لفعل أي شيء)).

ولفترة طويلة، ظل دور المرأة محصوراً بالوظائف المساعدة (مهام إدارية، الراديو وغيرها)، قبل تحقيق تقدم كبير عام 1995 مع صدور قرار للمحكمة العليا يسمح للنساء بمتابعة دورات إعداد لقيادة الطائرات المقاتلة.

وصدر عام 2000 قانون كرس المزيد من المساواة بين الجنسين، وبين عامي 2013 و2017 ارتفع عدد النساء في الوحدات القتالية بنسبة 350 %، وفق بيانات إسرائيلية.

تؤدي النساء الخدمة العسكرية، لأن إسرائيل من الدول التي تُلزم مواطناتها بالتجنيد، ويجب عليهن حالياً أداء الخدمة العسكرية لمدة 24 شهراً، مقابل 32 شهراً للرجال.

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